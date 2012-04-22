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Стоит ли вкладывать
деньги в ОВГЗ?

Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:18

Re: Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?

  greenozon написав:PS по депозитах гарантія лише на 200 000 грн (1 банк, 1 ІНН)


Не совсем понял.

Вы хотите сказать, что если у вкладчика будут 5 депозитов по 200 тыс. гривен в 5 разных банках и все эти 5 банков признают неплатёжеспособными, то фонд вернёт вкладчику всего 200 тыс. гривен?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:45

GTS
Дело не в конкретном выпуске, а в ментальности эмитента.

JNK [NYSE]
Dividend % 5.54%
Securities are classified as high yield if the middle rating of Moody's, Fitch and S&P is Ba1/BB+/BB+ or below

То есть, рейтинг на 3 ступени выше, доходность выше, диверсификация выше, ликвидность выше.
Так что валютные овгз покупает либо лох, либо Янык и По.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:46

  St/2 написав:GTS
Дело не в конкретном выпуске, а в ментальности эмитента.

Подождите... Вы написали, что был какой-то "дефолт" и "списание 5 лет назад". Вы можете уточнить о чём речь?

Насколько мне известно, Украина ни разу дефолт не объявляла и по всем обязательствам всегда платила.


  St/2 написав:JNK [NYSE]
Dividend % 5.54%
Securities are classified as high yield if the middle rating of Moody's, Fitch and S&P is Ba1/BB+/BB+ or below

То есть, рейтинг на 3 ступени выше, доходность выше, диверсификация выше, ликвидность выше.



А при чём здесь ETF к ОВГЗ?

Даже если пересічний громадянин согласится купить акции этого фонда, то тут появляется как минимум три основных вопроса:
1. Как громадянину заплатить налог и военный сбор?
2. Кто вернёт громадянину деньги "в случае чего" (если например, что-то случится с фондом)?
3. Как громадянину быстро выйти из акций без потерь, если ему вдруг срочно понадобились деньги?


  St/2 написав:Так что валютные овгз покупает либо лох, либо Янык и По.


То есть, нерезиденты, которые на сегодняшний день уже купили в свои портфели ОВГЗ на 100 млрд. гривен — по вашему мнению, это самые настоящие лохи?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 13:59

Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? Не стоит...

Доходность ОВГЗ: минус 15% годовых:
Рынок ОВГЗ
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:51

  GTS написав:
  St/2 написав:GTS
Дело не в конкретном выпуске, а в ментальности эмитента.

Подождите... Вы написали, что был какой-то "дефолт" и "списание 5 лет назад". Вы можете уточнить о чём речь?

Насколько мне известно, Украина ни разу дефолт не объявляла и по всем обязательствам всегда платила.


  St/2 написав:JNK [NYSE]
Dividend % 5.54%
Securities are classified as high yield if the middle rating of Moody's, Fitch and S&P is Ba1/BB+/BB+ or below

То есть, рейтинг на 3 ступени выше, доходность выше, диверсификация выше, ликвидность выше.



А при чём здесь ETF к ОВГЗ?

Даже если пересічний громадянин согласится купить акции этого фонда, то тут появляется как минимум три основных вопроса:
1. Как громадянину заплатить налог и военный сбор?
2. Кто вернёт громадянину деньги "в случае чего" (если например, что-то случится с фондом)?
3. Как громадянину быстро выйти из акций без потерь, если ему вдруг срочно понадобились деньги?


  St/2 написав:Так что валютные овгз покупает либо лох, либо Янык и По.


То есть, нерезиденты, которые на сегодняшний день уже купили в свои портфели ОВГЗ на 100 млрд. гривен — по вашему мнению, это самые настоящие лохи?

1. Перечитываем новостные ленты за 2014 год. Яресько и Ко. 20% списалим, выплаты перенесли на 5 лет. Что это если не дефолт???
2. Притом, что бумаги с сопоставимой доходностью имеют на несколько ступеней выше кредитный рейтинг. То есть шанс потерять деньги ниже, а доходность та же. Зачем есть позавчерашний суп, есть есть свежий за те же деньги.

2.1. Подать декларацию и заплатить налог. Налоговое законодательство нормализировано, и сложность подачи декларации по ОВГЗ и ETF одинакова.
2.2. В случае чего, активы переносятся в другую управляющую компанию. Если волнует вопрос, что делать если погаснет солнце, то это к спихотерапевту.
2.3. Оборот в основных ETF ежедневно превышает млрд дол. Проблем с ликвидностью нет. По опыту, деньги из IB идут быстрее от физика в Привате в юрика в Авале.
3.
либо лох, либо Янык и По
Я таки склоняюсь к покупателям с трезубом, но через острова.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:54

St/2
В пользу валютных бумаг украинского Минфина с точки зрения украинских физлиц я бы отнес отсутствие налогов.
Т.к. при глубокой девальвации (которые у нас случаются регулярно), налоги могут запросто съесть весь доход с инвестиций, номинированных в более крепких валютах. Налоги могут возникнуть даже при продаже в убыток - увеличивая потери.
Наверное, есть способы это обойти, но на малых суммах, не уверен, что стоит овчинка выделки.

Но, да, это каждый для себя решает, стоит ли повышенный процент и отсутствие налогов повышенного риска дефолта...
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