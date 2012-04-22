Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?

Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:51

GTS написав: St/2 написав: GTS

Дело не в конкретном выпуске, а в ментальности эмитента. Дело не в конкретном выпуске, а в ментальности эмитента.

Подождите... Вы написали, что был какой-то "дефолт" и "списание 5 лет назад". Вы можете уточнить о чём речь?



Насколько мне известно, Украина ни разу дефолт не объявляла и по всем обязательствам всегда платила.





St/2 написав: JNK [NYSE]

Dividend % 5.54%

Securities are classified as high yield if the middle rating of Moody's, Fitch and S&P is Ba1/BB+/BB+ or below



То есть, рейтинг на 3 ступени выше, доходность выше, диверсификация выше, ликвидность выше. Securities are classified as high yield if the middle rating of Moody's, Fitch and S&P isor belowТо есть, рейтинг на 3 ступени выше, доходность выше, диверсификация выше, ликвидность выше.





А при чём здесь ETF к ОВГЗ?



Даже если пересічний громадянин согласится купить акции этого фонда, то тут появляется как минимум три основных вопроса:

1. Как громадянину заплатить налог и военный сбор?

2. Кто вернёт громадянину деньги "в случае чего" (если например, что-то случится с фондом)?

3. Как громадянину быстро выйти из акций без потерь, если ему вдруг срочно понадобились деньги?





St/2 написав: Так что валютные овгз покупает либо лох, либо Янык и По. Так что валютные овгз покупает либо лох, либо Янык и По.



То есть, нерезиденты, которые на сегодняшний день уже купили в свои портфели ОВГЗ на 100 млрд. гривен — по вашему мнению, это самые настоящие лохи? Подождите... Вы написали, что был какой-то "дефолт" и "списание 5 лет назад". Вы можете уточнить о чём речь?Насколько мне известно, Украина ни разу дефолт не объявляла и по всем обязательствам всегда платила.А при чём здесь ETF к ОВГЗ?Даже если пересічний громадянин согласится купить акции этого фонда, то тут появляется как минимум три основных вопроса:1. Как громадянину заплатить налог и военный сбор?2. Кто вернёт громадянину деньги "в случае чего" (если например, что-то случится с фондом)?3. Как громадянину быстро выйти из акций без потерь, если ему вдруг срочно понадобились деньги?То есть, нерезиденты, которые на сегодняшний день уже купили в свои портфели ОВГЗ на 100 млрд. гривен — по вашему мнению, это самые настоящие лохи?

либо лох, либо Янык и По

1. Перечитываем новостные ленты за 2014 год. Яресько и Ко. 20% списалим, выплаты перенесли на 5 лет. Что это если не дефолт???2. Притом, что бумаги с сопоставимой доходностью имеют на несколько ступеней выше кредитный рейтинг. То есть шанс потерять деньги ниже, а доходность та же. Зачем есть позавчерашний суп, есть есть свежий за те же деньги.2.1. Подать декларацию и заплатить налог. Налоговое законодательство нормализировано, и сложность подачи декларации по ОВГЗ и ETF одинакова.2.2. В случае чего, активы переносятся в другую управляющую компанию. Если волнует вопрос, что делать если погаснет солнце, то это к спихотерапевту.2.3. Оборот в основных ETF ежедневно превышает млрд дол. Проблем с ликвидностью нет. По опыту, деньги из IB идут быстрее от физика в Привате в юрика в Авале.3.Я таки склоняюсь к покупателям с трезубом, но через острова.