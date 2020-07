Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ?

Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:45

GTS

Дело не в конкретном выпуске, а в ментальности эмитента.



JNK [NYSE]

Dividend % 5.54%

Securities are classified as high yield if the middle rating of Moody's, Fitch and S&P is Ba1/BB+/BB+ or below



То есть, рейтинг на 3 ступени выше, доходность выше, диверсификация выше, ликвидность выше.

Так что валютные овгз покупает либо лох, либо Янык и По.