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Налоговая скидка. Кто
знает и кто пользовался?

Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 11:51

Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?

Как вернуть часть уплаченных нами налогов?

Каждый гражданин может претендовать на налоговую скидку.
Проще говоря - на возврат части налога на доход физических лиц (размер налога - 18%)

]Как это возможно?

Вернуть часть налогов можно благодаря механизму налоговой скидки, предусмотренной Налоговым кодексом.

Гражданин Украины имеет право вернуть часть уплаченных налогов с зарплаты, если в предыдущем году оплачивал проценты по ипотеке / переоборудовал машину на ГБО / застрахован жизнь / оплачивал обучение в саду, школе, кружках, университете / делал благотворительные взносы.

Для заявки нужно заполнить налоговую декларацию, указать доходы / расходы.

Это довольно простая процедура.

Вам нужно заполнить в годовой декларации вопросы о доходах-расходах и подать в ДФС по месту регистрации.

Вместе с ней подаются документы, вот их примерный перечень: копия паспорта, ваш код, договор на учёбу, страхование, ипотеку и т.д., квитанции об оплате.

Если вы раньше не слышали о такой возможности, срочно займитесь своими финансами.

Кто смог вернуть часть уплаченных налогов?
helenkiev22
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 12:53

Re: Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?

  helenkiev22 написав:Кто смог вернуть часть уплаченных налогов?
Делился недавно опытом. Все делал не выходя из дома:
  MASolomko написав:Через запушенный в этом году сервис "ЕК для громадян" в электронном кабинете плательщика налогов заполние декларации стало проще — сервис частично сам её заполняет (раскидывает суммы по графам). Автоматическое заполнение происходит благодаря ответу полученному по форме запроса F 1301802. Остаётся только её подкорректировать информацию декларации.
По первой выше ссылке есть видео, а вот ещё одна инструкция.

Произвожу самостоятельно пенсионные выплаты в НПФ и за прошлый 2018 год решил оформить налоговую скидку для возвращения части подоходного налога. Новый сервис понравился, единственное проблемное место — приложение документов. К электронной декларации приложил несколько необходимых документов, но местная налоговая служба их не увидела и пришлось им их передать повторно через другой канал.

Подал через электронный кабинет в конце февраля декларацию, через месяц связались довыслать им документы и вот в середине этого месяца вернули часть подоходного налога.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2020 10:49

Re: Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?

В этом году 26.02–05.03 подал электронную декларацию для получения налоговой скидки.

И уже 02.04 получил возврат части налога. Оперативно :)


Для шпаргалки оставлю:
  MASolomko написав:Полученный кешбек при заполнении налоговой декларации гражданина (форма F0100211) указывается только в строке "10.10 Інші доходи, у тому числі:".

В строке "10.10.1 у вигляді додаткового блага" его не указывают даже, если в ответе (F1401802) на запрос про суммы выплаченных доходов (F0100211) банк подаёт кешбек в виде "126 - додаткове благо".

И касательно "Додаток (документ) довільного формату (форми)":
— * — * —
Для поліпшення електронного документообігу ДФС розроблено та запроваджено новий програмно-технічний засіб (п. 4 розділу ІІ додатка 1 до Порядку) в частині надання можливості подавати з електронним документом спеціального додатка за ідентифікатором форми J/F13601 із прикріпленою до нього копією сканованого документа (файл повинен бути у форматі pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2 МБ).

Платники податків, які подають податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, мають можливість надіслати разом з ними копії інших документів як додаток довільного формату (ідентифікатор форми J/F13601), якщо такий додаток, передбачено для подання з відповідною податковою декларацією (розрахунком) згідно з Реєстром форм електронних документів.

Документ довільної форми заповнюється наступним чином:
-- поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа;
-- у графі 2 «Найменування файлу документу» табличної частини за допомогою кнопки «Обзор» обирається відповідна сканована копія документа.

При цьому кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).

Для збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку «Зберегти».
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:03

налоговая скидка

MASolomko
Добрый вечер, огромное Вам спасибо, что делитесь опытом получения налоговой скидки. Я собираюсь впервые заполнить декларацию, чтобы получить эту скидку за оплату учебы в прошлом году. Буду следовать вашей инфо и ссылкам на инструкции и видео. Я только не понял когда и каким образом предоставляются банковские реквизиты для ее получения. Заранее спасибо.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:42

  helenkiev22 написав:Как вернуть часть уплаченных нами налогов?

Каждый гражданин может претендовать на налоговую скидку.
Проще говоря - на возврат части налога на доход физических лиц (размер налога - 18%)

]Как это возможно?

Вернуть часть налогов можно благодаря механизму налоговой скидки, предусмотренной Налоговым кодексом.

Гражданин Украины имеет право вернуть часть уплаченных налогов с зарплаты, если в предыдущем году оплачивал проценты по ипотеке / переоборудовал машину на ГБО / застрахован жизнь / оплачивал обучение в саду, школе, кружках, университете / делал благотворительные взносы.

Для заявки нужно заполнить налоговую декларацию, указать доходы / расходы.

Это довольно простая процедура.

Вам нужно заполнить в годовой декларации вопросы о доходах-расходах и подать в ДФС по месту регистрации.

Вместе с ней подаются документы, вот их примерный перечень: копия паспорта, ваш код, договор на учёбу, страхование, ипотеку и т.д., квитанции об оплате.

Если вы раньше не слышали о такой возможности, срочно займитесь своими финансами.

Кто смог вернуть часть уплаченных налогов?



решение вопроса:



Алгоритм открытия счета

Кредитно-финансовые организации на Сейшелах не обязывают клиентов лично присутствовать во время заключения договора об обслуживании.
Владельцу компании достаточно подготовить и собрать стандартный комплект бумаг, в который входит:

личные документы и доказательства достоверности адресов владельцев и учредителей фирмы;
заполненная и подписанная анкета-заявление;
проспект хозяйственной деятельности, список действующих партнеров и стран, с которыми сотрудничает предприятие;
для получения инструкции и ссылки на удаленный доступ к своим счетам необходимо предоставить действующий почтовый адрес;
подтверждающий лист из банков, в которых обслуживаются доверенные лица (представители) компании.

Существует ограничение суммы вклада. Размер внесенных средств не должен составлять менее пяти тысяч долларов. Согласно с политикой финансовых организаций размещенные сбережения должны оставаться на балансе счета весь период существования банковского продукта.

Банки Сейшельских островов систематически улучшают предоставляемые услуги для клиентов. Главным приоритетом кредитных и финансовых организаций является разработка и совершенствование возможности режима удаленного доступа к счетам и карточным продуктам.
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:50

  helenkiev22 написав:Кто смог вернуть часть уплаченных налогов?


Это для чиновников или руководителей госпредприятий :)
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2020 14:05

Re: Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?

  patrikk написав:Я только не понял когда и каким образом предоставляются банковские реквизиты для ее получения.
На самом бланке налоговой декларации (форма F0100211, раздел 7, строчка 25). Фотокопия справки с реквизитами прикрепляете в приложении.
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 17:04

На сколько я знаю налоговая скидка выдаётся не всем Вам стоит уточнить в интернете
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 17:35

helenkiev22 Я живу в обл.центре,дочь учится в медакадемии.Возвращаю налог каждый год.Нужно иметь одному из родителей студента официальное трудоустройство.В моем случае-бюджетная организация.В бухгалтерии беру справку о зарплате за прошлый год.Еще нужны копии документов: паспорт родителя(1-2стр.,стр.с фото 45-лет,прописка),паспорт студента(1-2 стр,прописка),идент.код родителя и студента,свидетельство о рождении студента,договор с ВУЗом на обучение,копии квитанций об оплате обучения,датируемые прошлым годом.В банке,где у родителя есть гривневый счет,распечатывают реквизиты для перечисления денег.С этими документами я шла в налоговую,где мне подсказывали на проходной,в какой кабинет обратиться.Сотрудница налоговой диктовала,как и что писать в декларации,сразу считала сумму,которую вернут.Потом все документы я тут же сдавала в окошко другой сотруднице,которая все еще раз перепроверяла.Спустя где-то месяц деньги зачислялись на карту. Однажды мне позвонили из налоговой,что у меня долг-не заплачен налог на недвижимость,и пока он не погашен,не вернут налоговую скидку.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 12:03

В квітні подав декларацію з доходами від здачі в аренду квартири і видатками на навчання сина та благочинність. Через електронний кабінет. Поки тиша. Минулого року приходив паперовий лист з вимогою дослати документи.
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