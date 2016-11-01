Налоговая скидка. Кто знает и кто пользовался?

Каждый гражданин может претендовать на налоговую скидку. Проще говоря - на возврат части налога на доход физических лиц (размер налога - 18%)
]Как это возможно?
Вернуть часть налогов можно благодаря механизму налоговой скидки, предусмотренной Налоговым кодексом.
Гражданин Украины имеет право вернуть часть уплаченных налогов с зарплаты, если в предыдущем году оплачивал проценты по ипотеке / переоборудовал машину на ГБО / застрахован жизнь / оплачивал обучение в саду, школе, кружках, университете / делал благотворительные взносы.
Для заявки нужно заполнить налоговую декларацию, указать доходы / расходы.
Это довольно простая процедура.
Вам нужно заполнить в годовой декларации вопросы о доходах-расходах и подать в ДФС по месту регистрации.
Вместе с ней подаются документы, вот их примерный перечень: копия паспорта, ваш код, договор на учёбу, страхование, ипотеку и т.д., квитанции об оплате.
Если вы раньше не слышали о такой возможности, срочно займитесь своими финансами.
Произвожу самостоятельно пенсионные выплаты в НПФ и за прошлый 2018 год решил оформить налоговую скидку для возвращения части подоходного налога. Новый сервис понравился, единственное проблемное место — приложение документов. К электронной декларации приложил несколько необходимых документов, но местная налоговая служба их не увидела и пришлось им их передать повторно через другой канал.
Подал через электронный кабинет в конце февраля декларацию, через месяц связались довыслать им документы и вот в середине этого месяца вернули часть подоходного налога.
В этом году 26.02–05.03 подал электронную декларацию для получения налоговой скидки.
И уже 02.04 получил возврат части налога. Оперативно
Для шпаргалки оставлю:
MASolomko написав:Полученный кешбек при заполнении налоговой декларации гражданина (форма F0100211) указывается только в строке "10.10 Інші доходи, у тому числі:".
В строке "10.10.1 у вигляді додаткового блага" его не указывают даже, если в ответе (F1401802) на запрос про суммы выплаченных доходов (F0100211) банк подаёт кешбек в виде "126 - додаткове благо".
И касательно "Додаток (документ) довільного формату (форми)": — * — * — Для поліпшення електронного документообігу ДФС розроблено та запроваджено новий програмно-технічний засіб (п. 4 розділу ІІ додатка 1 до Порядку) в частині надання можливості подавати з електронним документом спеціального додатка за ідентифікатором форми J/F13601 із прикріпленою до нього копією сканованого документа (файл повинен бути у форматі pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2 МБ).
Платники податків, які подають податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку, мають можливість надіслати разом з ними копії інших документів як додаток довільного формату (ідентифікатор форми J/F13601), якщо такий додаток, передбачено для подання з відповідною податковою декларацією (розрахунком) згідно з Реєстром форм електронних документів.
Документ довільної форми заповнюється наступним чином: -- поля «Назва документу», «Номер документу», «Дата документу» заповнюються згідно з даними документа, що посвідчує особу або документа; -- у графі 2 «Найменування файлу документу» табличної частини за допомогою кнопки «Обзор» обирається відповідна сканована копія документа.
При цьому кожен документ має буди збережено в окремому додатку (формат файлу може бути pdf/jpg із обмеженням розміру не більше 2МБ).
Для збереження сканованого документа необхідно натиснути кнопку «Зберегти».
MASolomko Добрый вечер, огромное Вам спасибо, что делитесь опытом получения налоговой скидки. Я собираюсь впервые заполнить декларацию, чтобы получить эту скидку за оплату учебы в прошлом году. Буду следовать вашей инфо и ссылкам на инструкции и видео. Я только не понял когда и каким образом предоставляются банковские реквизиты для ее получения. Заранее спасибо.
helenkiev22 написав:Как вернуть часть уплаченных нами налогов?
Каждый гражданин может претендовать на налоговую скидку. Проще говоря - на возврат части налога на доход физических лиц (размер налога - 18%)
]Как это возможно?
Вернуть часть налогов можно благодаря механизму налоговой скидки, предусмотренной Налоговым кодексом.
Гражданин Украины имеет право вернуть часть уплаченных налогов с зарплаты, если в предыдущем году оплачивал проценты по ипотеке / переоборудовал машину на ГБО / застрахован жизнь / оплачивал обучение в саду, школе, кружках, университете / делал благотворительные взносы.
Для заявки нужно заполнить налоговую декларацию, указать доходы / расходы.
Это довольно простая процедура.
Вам нужно заполнить в годовой декларации вопросы о доходах-расходах и подать в ДФС по месту регистрации.
Вместе с ней подаются документы, вот их примерный перечень: копия паспорта, ваш код, договор на учёбу, страхование, ипотеку и т.д., квитанции об оплате.
Если вы раньше не слышали о такой возможности, срочно займитесь своими финансами.
Кто смог вернуть часть уплаченных налогов?
решение вопроса:
Алгоритм открытия счета
Кредитно-финансовые организации на Сейшелах не обязывают клиентов лично присутствовать во время заключения договора об обслуживании. Владельцу компании достаточно подготовить и собрать стандартный комплект бумаг, в который входит:
личные документы и доказательства достоверности адресов владельцев и учредителей фирмы; заполненная и подписанная анкета-заявление; проспект хозяйственной деятельности, список действующих партнеров и стран, с которыми сотрудничает предприятие; для получения инструкции и ссылки на удаленный доступ к своим счетам необходимо предоставить действующий почтовый адрес; подтверждающий лист из банков, в которых обслуживаются доверенные лица (представители) компании.
Существует ограничение суммы вклада. Размер внесенных средств не должен составлять менее пяти тысяч долларов. Согласно с политикой финансовых организаций размещенные сбережения должны оставаться на балансе счета весь период существования банковского продукта.
Банки Сейшельских островов систематически улучшают предоставляемые услуги для клиентов. Главным приоритетом кредитных и финансовых организаций является разработка и совершенствование возможности режима удаленного доступа к счетам и карточным продуктам.
helenkiev22 Я живу в обл.центре,дочь учится в медакадемии.Возвращаю налог каждый год.Нужно иметь одному из родителей студента официальное трудоустройство.В моем случае-бюджетная организация.В бухгалтерии беру справку о зарплате за прошлый год.Еще нужны копии документов: паспорт родителя(1-2стр.,стр.с фото 45-лет,прописка),паспорт студента(1-2 стр,прописка),идент.код родителя и студента,свидетельство о рождении студента,договор с ВУЗом на обучение,копии квитанций об оплате обучения,датируемые прошлым годом.В банке,где у родителя есть гривневый счет,распечатывают реквизиты для перечисления денег.С этими документами я шла в налоговую,где мне подсказывали на проходной,в какой кабинет обратиться.Сотрудница налоговой диктовала,как и что писать в декларации,сразу считала сумму,которую вернут.Потом все документы я тут же сдавала в окошко другой сотруднице,которая все еще раз перепроверяла.Спустя где-то месяц деньги зачислялись на карту. Однажды мне позвонили из налоговой,что у меня долг-не заплачен налог на недвижимость,и пока он не погашен,не вернут налоговую скидку.
В квітні подав декларацію з доходами від здачі в аренду квартири і видатками на навчання сина та благочинність. Через електронний кабінет. Поки тиша. Минулого року приходив паперовий лист з вимогою дослати документи.