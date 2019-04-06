Є пропозиція щодо створення додаткових сховищ газу в Україні.
Дивися повний текст Нафтогаз має \"план В\", якщо Газпром зупинить транзит через Україну.
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Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:19
Нафтогаз має "план В", якщо Газпром зупинить транзит...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз має \"план В\", якщо Газпром зупинить транзит через Україну.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:47
Месяцем раньше риторика этого газового мародёра была иной "мы и наши европейские коллеги заставим москву транзитировать газ через гтс Украины.Пустое и очень не профессиональное пиар-трепло.Есть у кого учиться.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 19:22
А зачем план «Б»? Почему нельзя просто импортировать газ из Словакии? Мы же сейчас так и делаем. Или нет?
Додано: П'ят 29 бер, 2019 21:13
Не надо путать импорт с транзитом. От транзита Украина получает ежегодно прибыль около 3млрд долларов. Это деньги в бюджет, если их не будет то много на чем придётся экономить. А также за счёт транзита поддерживается работа гтс, без транзита все придёт в упадок и это дополнительные расходы.
Поэтому и нужен план б на отсутствие транзита, как и где можно заработать в этом случае эксплуатируя существующую гтс с подземными хранилищами. При том заработать не какому-то олигарху а всему народу Украины.
Додано: Суб 30 бер, 2019 08:28
Re: Нафтогаз має "план В", якщо Газпром зупинить транзит...
"Группа “Нафтогаз” рассматривает опцию полного прекращения транзита российского газа по территории Украины и готовит меры, которые при таком развитии должны обеспечить энергетическую безопасность Украины."
То есть говоря понятным для всех языком, энергетическую безопасность Украины до сих пор обеспечивал Газпром. А как же "прощавай" и "мы не покупаем газ агрессора".
Додано: Суб 30 бер, 2019 17:40
а газ для дополнительных хранилищ где брать ? его и для существующих не хватает , в чём фишка ?
Додано: Суб 30 бер, 2019 18:08
Додано: Суб 30 бер, 2019 19:46
Re: Нафтогаз має "план В", якщо Газпром зупинить транзит...
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