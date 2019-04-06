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Нафтогаз має "план В",
якщо Газпром зупинить транзит...

Нафтогаз має "план В", якщо Газпром зупинить транзит...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:19

Нафтогаз має "план В", якщо Газпром зупинить транзит...

Пропонуємо до обговорення:
Є пропозиція щодо створення додаткових сховищ газу в Україні.

Дивися повний текст Нафтогаз має \"план В\", якщо Газпром зупинить транзит через Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:22

Какой транзит?
"Геть від Москви!" і "остаточне прощавай!"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 17:47

Месяцем раньше риторика этого газового мародёра была иной "мы и наши европейские коллеги заставим москву транзитировать газ через гтс Украины.Пустое и очень не профессиональное пиар-трепло.Есть у кого учиться.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 19:06

Перепись кремлевских троллей объявляю закрытой!
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 19:22

А зачем план «Б»? Почему нельзя просто импортировать газ из Словакии? Мы же сейчас так и делаем. Или нет? :)
valme
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2019 21:13

Не надо путать импорт с транзитом. От транзита Украина получает ежегодно прибыль около 3млрд долларов. Это деньги в бюджет, если их не будет то много на чем придётся экономить. А также за счёт транзита поддерживается работа гтс, без транзита все придёт в упадок и это дополнительные расходы.
Поэтому и нужен план б на отсутствие транзита, как и где можно заработать в этом случае эксплуатируя существующую гтс с подземными хранилищами. При том заработать не какому-то олигарху а всему народу Украины.
Sime
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 08:28

Re: Нафтогаз має "план В", якщо Газпром зупинить транзит...

"Группа “Нафтогаз” рассматривает опцию полного прекращения транзита российского газа по территории Украины и готовит меры, которые при таком развитии должны обеспечить энергетическую безопасность Украины."

То есть говоря понятным для всех языком, энергетическую безопасность Украины до сих пор обеспечивал Газпром. А как же "прощавай" и "мы не покупаем газ агрессора".
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 17:40

а газ для дополнительных хранилищ где брать ? его и для существующих не хватает , в чём фишка ?
yurjj
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 18:08

  myshapiton написав:Перепись кремлевских троллей объявляю закрытой!

За неимением других аргументов наклеивание ярлыков объявляю завершенным!
fokus
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 бер, 2019 19:46

Re: Нафтогаз має "план В", якщо Газпром зупинить транзит...

  valme написав:план «Б»?
Мистер Кобо...эээ Фикс у вас есть план? У меня есть целых ТРИ плана))..Не страшны тому страдания, кто продумал все заранее. :D :D :D
Джон
 
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