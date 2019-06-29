Щодня розповідаємо про найважливіші новини, акції та знижки в сфері нерухомості.
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З пов.Ірина
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Додано: Вів 02 кві, 2019 14:00
Забудовники України
Канал для інвесторів, які вкладають кошти в новобудови і тих, хто купує квартиру для себе.
Щодня розповідаємо про найважливіші новини, акції та знижки в сфері нерухомості.
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З пов.Ірина
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:54
Re: Забудовники України
Усім доброго дня. Останні акції від забудовників цієї весни:
В основному вони пропонують трикімнатні квартири зі знижками, добрі планування купують одразу і про знижку на них треба домовлятися окремо.
Додано: Нед 30 чер, 2019 06:48
Рейтiнг будiвникiв
Це дуже важлива тема, я б навіть сказав потрібна. так як у всіх сім'ях питання з житлом підіймається кожні 20-25 років. Як дітки підросли так і думай як бути, з'їжджатися, роз'їжджатися, або щось нове купувати.
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:36
финанс.юа и
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
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