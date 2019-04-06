Хвилинка відпочинку від політики!

Додано: Вів 02 кві, 2019 16:33

Певна дискримінація є.

Вона ніби навіть раціонально пояснюється: якщо жінка молода, то перспективна "декретчиця".

Якщо з дітьми, то, наприклад, не зможе овертаймити, діти часто хворіють і т.д



Часто жінки з дітьми самі про це попереджають: що є діти, тому важливо вчасно додому приходити і т.д.

Найбільш бажані для "молодих, перспективних" контор: молоді, бездітні консюмери-роботоголіки. Інше питання, що їх за пропоновані гроші на всіх не вистачає )



Деякі спеціальності, загалом, за вимогами, умовами праці і стереотипами є "не жіночими": наприклад, вважається як щось само собою зрозуміле, що жінка не зможе бути прорабом на будівництві, керувати отими чолов'ягами. Виключення, звичайно, є, але не те вони і виключення.

Тобто є стереотип про "чоловічі" та "жіночі" професії. Тому дискримінації в оплаті ніби як і немає, але є просто різні "касти" )

Звичайно, серед офісних страждальців більше "унісексу", там за інших рівних умов, що чоловік, що жінка - не дуже важливо. До того ж, багато з "офісних" професій виникали на початку 20 ст саме як "жіночі".

Краны крутятся, говнострои мутятся (с)