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Хвилинка відпочинку від політики!
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 02 кві, 2019 14:56
Друзі, коментуємо)
Жінки в Україні заробляють менше чоловіків. Ви згодні?
Раз у раз можна почути, що в Україні існує гендерна нерівність у зарплатах.
Скажіть, будь ласка, чи стикалися Ви з таким у вашій сфері?
Якщо так, вкажіть в процентному співвідношенні різницю в зарплатах чоловіків і жінок у вас на роботі?
Чи пропонували вам колись зарплату менше або більше, ніж у колеги протилежної статі?
З пов.
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Ірина_
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Додано: Вів 02 кві, 2019 15:05
Не згоден. Там де працював - серед колег ніякої гендерної нерівності ні в сенсі оплати праці, ні в плані кар'єрного зростання, ні при прийомі на роботу не було помітно. На співбесідах - взагалі не важливо, якої статі кандидат, важливі навички, досвід, мотивація. Жінки, що є професіоналами своєї справи, амбітні - без особливих проблем і будують кар'єру і добре заробляють. Але от саме амбітність притаманна далеко не всім людям.
Зазвичай, коли оцінюють нібито різницю в рівні оплати праці чоловіків і жінок, то не завжди порівнюють порівнюване. Дійсно, серед керівників відсоток жінок менший - і це в першу чергу наслідок суто ментальності. Кар'єру треба будувати, осмислено й активно, а в нашому суспільстві панують стереотипи "жінки-домогосподарки", починаючи ще з виховання в дитинстві. То ж мова геть не в гендерній нерівності та дискримінації, мова у суспільних стереотипах.
Ті самі стереотипи зумовлюють й галузі, де частка жінок традиційно вища.
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Faceless
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Додано: Вів 02 кві, 2019 16:33
Певна дискримінація є.
Вона ніби навіть раціонально пояснюється: якщо жінка молода, то перспективна "декретчиця".
Якщо з дітьми, то, наприклад, не зможе овертаймити, діти часто хворіють і т.д
Часто жінки з дітьми самі про це попереджають: що є діти, тому важливо вчасно додому приходити і т.д.
Найбільш бажані для "молодих, перспективних" контор: молоді, бездітні консюмери-роботоголіки. Інше питання, що їх за пропоновані гроші на всіх не вистачає )
Деякі спеціальності, загалом, за вимогами, умовами праці і стереотипами є "не жіночими": наприклад, вважається як щось само собою зрозуміле, що жінка не зможе бути прорабом на будівництві, керувати отими чолов'ягами. Виключення, звичайно, є, але не те вони і виключення.
Тобто є стереотип про "чоловічі" та "жіночі" професії. Тому дискримінації в оплаті ніби як і немає, але є просто різні "касти" )
Звичайно, серед офісних страждальців більше "унісексу", там за інших рівних умов, що чоловік, що жінка - не дуже важливо. До того ж, багато з "офісних" професій виникали на початку 20 ст саме як "жіночі".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Сер 03 кві, 2019 18:23
С сексизмом на работе не сталкивался оооочень давно. Однако, стоит при этом отметить, что жизни за пределами крупных современных компаний из числа ТОП-работодателей, не знаю
Поэтому ниже речь только о них:
- статистически меньшая доля руководителей-женщин - это факт, однако объясняется он меньшим в среднем опытом работы на одинаковом с мужчинами возрасте (что в свою очередь является прямым результатом пребывания женщин в декретном отпуске);
- уровень вознаграждения формирует система грейдов, не предполагающая никакой половой дискриминации;
- декретчицы возвращаются к работе без понижения должностей, даже если эти должности руководящие, плюс при выходе осуществляется пересмотр зарплаты согласно текущей медиане занимаемого грейда;
- не существует устоявшихся понятий "женская", или "мужская" работа;
- не существует жестких критериев дресс-кода, кроме должностей, требующих этого по технике безопасности. Вся спецодежда и одежда front-офиса формата unisex;
- в рамках программы медицинской страховки покрывается поддержка беременности;
- существуют анонимные каналы, по которым можно оставлять жалобы на любые формы дискриминации, после чего последует служебное расследование коллегиального органа.
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