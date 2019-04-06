RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Хвилинка відпочинку
від політики!

Хвилинка відпочинку від політики!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Жінки в Україні заробляють менше чоловіків. Ви згодні?

Хвилинка відпочинку від політики! 1.1 5 9
Так
89%
8
Ні
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 14:56

Хвилинка відпочинку від політики!

Друзі, коментуємо)

Жінки в Україні заробляють менше чоловіків. Ви згодні? :)

Раз у раз можна почути, що в Україні існує гендерна нерівність у зарплатах. :|

Скажіть, будь ласка, чи стикалися Ви з таким у вашій сфері? :!: Якщо так, вкажіть в процентному співвідношенні різницю в зарплатах чоловіків і жінок у вас на роботі?

Чи пропонували вам колись зарплату менше або більше, ніж у колеги протилежної статі?

З пов.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 736
З нами з: 14.09.13
Подякував: 106 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 15:05

Re: Хвилинка відпочинку від політики!

Не згоден. Там де працював - серед колег ніякої гендерної нерівності ні в сенсі оплати праці, ні в плані кар'єрного зростання, ні при прийомі на роботу не було помітно. На співбесідах - взагалі не важливо, якої статі кандидат, важливі навички, досвід, мотивація. Жінки, що є професіоналами своєї справи, амбітні - без особливих проблем і будують кар'єру і добре заробляють. Але от саме амбітність притаманна далеко не всім людям.
Зазвичай, коли оцінюють нібито різницю в рівні оплати праці чоловіків і жінок, то не завжди порівнюють порівнюване. Дійсно, серед керівників відсоток жінок менший - і це в першу чергу наслідок суто ментальності. Кар'єру треба будувати, осмислено й активно, а в нашому суспільстві панують стереотипи "жінки-домогосподарки", починаючи ще з виховання в дитинстві. То ж мова геть не в гендерній нерівності та дискримінації, мова у суспільних стереотипах.
Ті самі стереотипи зумовлюють й галузі, де частка жінок традиційно вища.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24235
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1114 раз.
Подякували: 5659 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2019 16:33

Re: Хвилинка відпочинку від політики!

Певна дискримінація є.
Вона ніби навіть раціонально пояснюється: якщо жінка молода, то перспективна "декретчиця".
Якщо з дітьми, то, наприклад, не зможе овертаймити, діти часто хворіють і т.д

Часто жінки з дітьми самі про це попереджають: що є діти, тому важливо вчасно додому приходити і т.д.
Найбільш бажані для "молодих, перспективних" контор: молоді, бездітні консюмери-роботоголіки. Інше питання, що їх за пропоновані гроші на всіх не вистачає )

Деякі спеціальності, загалом, за вимогами, умовами праці і стереотипами є "не жіночими": наприклад, вважається як щось само собою зрозуміле, що жінка не зможе бути прорабом на будівництві, керувати отими чолов'ягами. Виключення, звичайно, є, але не те вони і виключення.
Тобто є стереотип про "чоловічі" та "жіночі" професії. Тому дискримінації в оплаті ніби як і немає, але є просто різні "касти" )
Звичайно, серед офісних страждальців більше "унісексу", там за інших рівних умов, що чоловік, що жінка - не дуже важливо. До того ж, багато з "офісних" професій виникали на початку 20 ст саме як "жіночі".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1681
З нами з: 29.11.16
Подякував: 722 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2019 18:23

С сексизмом на работе не сталкивался оооочень давно. Однако, стоит при этом отметить, что жизни за пределами крупных современных компаний из числа ТОП-работодателей, не знаю :D Поэтому ниже речь только о них:

- статистически меньшая доля руководителей-женщин - это факт, однако объясняется он меньшим в среднем опытом работы на одинаковом с мужчинами возрасте (что в свою очередь является прямым результатом пребывания женщин в декретном отпуске);
- уровень вознаграждения формирует система грейдов, не предполагающая никакой половой дискриминации;
- декретчицы возвращаются к работе без понижения должностей, даже если эти должности руководящие, плюс при выходе осуществляется пересмотр зарплаты согласно текущей медиане занимаемого грейда;
- не существует устоявшихся понятий "женская", или "мужская" работа;
- не существует жестких критериев дресс-кода, кроме должностей, требующих этого по технике безопасности. Вся спецодежда и одежда front-офиса формата unisex;
- в рамках программы медицинской страховки покрывается поддержка беременности;
- существуют анонимные каналы, по которым можно оставлять жалобы на любые формы дискриминации, после чего последует служебное расследование коллегиального органа.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1832
З нами з: 02.05.18
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1342 раз.
 
Профіль
2
3
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ethereum, Ой+ і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (69889)
07.04.2019 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.