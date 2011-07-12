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Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 12 лип, 2021 15:17
все будет хорошо, если начнут меньше воровать
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Додано: Пон 13 гру, 2021 14:32
Так что там, уже нашли способ, как врятуваты малый бизнес? После того, как я сегодня получил платёжку за отопление за магазин, мне бы рецептик пригодился.
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