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Як Україні врятувати бізнес
та відмовитись від МВФ

Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 15:17

Re: Як Україні врятувати бізнес та відмовитись від МВФ

все будет хорошо, если начнут меньше воровать
MaxTrader
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 14:32

Так что там, уже нашли способ, как врятуваты малый бизнес? После того, как я сегодня получил платёжку за отопление за магазин, мне бы рецептик пригодился.
aleexxxx
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