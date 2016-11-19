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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Нед 07 кві, 2019 16:42
Пятна на золотых Архистратигах
Недавно обнаружил на золотых Архистратигах 2015 года чеканки пятна. В свое время данная проблема затронула российский Георгий Победоносец в году 2010-м. В Ощадбанке говорят, что все золотые монеты 2015 года у них (другого года нет) весом 7,78 гр. с пятнами и предупреждают об этом заранее. Кто-нибудь из вас столкнулся с подобным?
Додано: Нед 07 кві, 2019 17:04
Akuji
Пам'ятка для роботи з інвестиційними монетами України
Додано: Нед 07 кві, 2019 17:36
Из интернета:
"Ржавчина – это продукт окисления, получаемый непосредственно под действием кислорода или в его присутствии. Золото, относящееся к инертным металлам, реагирует с О2 и способно окисляться, но для этого необходимы очень высокие температуры.
В обычных условиях драгметаллы не окисляются, а значит, не ржавеют. Это же относится к сплавам, в состав которых входят любые благородные металлы. Появление окислов на золоте возможно только в том случае, если в драгметалл был добавлен большой процент примеси в виде железа, хрома, алюминия или никеля."
Вопрос: как в золоте с чистотой четыре девятки могли оказаться другие примести? В случае с Победоносцами это недостаток очистки заготовок, в которые попало железо. А что у Нацбанка?
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