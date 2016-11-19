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Пятна на золотых
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Пятна на золотых Архистратигах
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 16:42

Пятна на золотых Архистратигах

Недавно обнаружил на золотых Архистратигах 2015 года чеканки пятна. В свое время данная проблема затронула российский Георгий Победоносец в году 2010-м. В Ощадбанке говорят, что все золотые монеты 2015 года у них (другого года нет) весом 7,78 гр. с пятнами и предупреждают об этом заранее. Кто-нибудь из вас столкнулся с подобным?
Akuji
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 17:04

Akuji
5. З часом на поверхнях інвестиційних монет можуть з’являтись ознаки окислення (різних відтінків) природного походження, що свідчить про справжність дорогоцінного металу. Якщо вони не погіршують зовнішній вигляд монет, то ці монети не характеризуються як пошкоджені.

Пам'ятка для роботи з інвестиційними монетами України
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... _id=112713
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 17:36

Из интернета:

"Ржавчина – это продукт окисления, получаемый непосредственно под действием кислорода или в его присутствии. Золото, относящееся к инертным металлам, реагирует с О2 и способно окисляться, но для этого необходимы очень высокие температуры.

В обычных условиях драгметаллы не окисляются, а значит, не ржавеют. Это же относится к сплавам, в состав которых входят любые благородные металлы. Появление окислов на золоте возможно только в том случае, если в драгметалл был добавлен большой процент примеси в виде железа, хрома, алюминия или никеля."

Вопрос: как в золоте с чистотой четыре девятки могли оказаться другие примести? В случае с Победоносцами это недостаток очистки заготовок, в которые попало железо. А что у Нацбанка?
Akuji
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 18:20

Akuji Чукча не читатель, чукча писатель(с)?
jabba
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