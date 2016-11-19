Нормальные приемки (в Киеве) антиквариата/монет берут их по обычной цене, хоть там 40 пятен.
Это только идиоты начинают выделыватся и говорить что это лом.
|
|
|
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:29
Re: Пятна на золотых Архистратигах
Нормальные приемки (в Киеве) антиквариата/монет берут их по обычной цене, хоть там 40 пятен.
Это только идиоты начинают выделыватся и говорить что это лом.
Додано: Вів 16 січ, 2024 00:54
Re: Пятна на золотых Архистратигах
Всіх вітаю.
Маю декілька штук різних номіналів і років, плями є на переважній більшості монет по 2016 р. карбування.
На Архістратигах нового дизайну неозброєним оком вже розгледів першу пляму на одній з 2 грн 2020 р. Дай думаю, поразглядаю через лупу 10х нещодавно придбані п'ятірки 2023 року. І що ви думаєте - на монетному дворі НБУ собі не зраджують. На одній монеті виявив присутність стороннього вкраплення, корозія від нього ще не пішла навкруги, але з досвіду - то справа часу...
Додано: Вів 16 січ, 2024 17:56
Странно, что на монетном дворе НБУ до сих пор не решили эту проблему
Ведь можно сделать оборудование из нержавейки, и это не будет портить товарный вид золотых монет.
|