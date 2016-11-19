RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок інвестиційних монет
/
Пятна на золотых
Архистратигах

Пятна на золотых Архистратигах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2023 19:29

Re: Пятна на золотых Архистратигах

Нормальные приемки (в Киеве) антиквариата/монет берут их по обычной цене, хоть там 40 пятен.
Это только идиоты начинают выделыватся и говорить что это лом.
PrivatSucks
 
Повідомлень: 35
З нами з: 25.07.23
Подякував: 22 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 00:54

Re: Пятна на золотых Архистратигах

Всіх вітаю.
Маю декілька штук різних номіналів і років, плями є на переважній більшості монет по 2016 р. карбування.
На Архістратигах нового дизайну неозброєним оком вже розгледів першу пляму на одній з 2 грн 2020 р. Дай думаю, поразглядаю через лупу 10х нещодавно придбані п'ятірки 2023 року. І що ви думаєте - на монетному дворі НБУ собі не зраджують. На одній монеті виявив присутність стороннього вкраплення, корозія від нього ще не пішла навкруги, але з досвіду - то справа часу...
AsDk
 
Повідомлень: 1
З нами з: 15.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 17:56

  AsDk написав:Всіх вітаю.
Маю декілька штук різних номіналів і років, плями є на переважній більшості монет по 2016 р. карбування.
На Архістратигах нового дизайну неозброєним оком вже розгледів першу пляму на одній з 2 грн 2020 р. Дай думаю, поразглядаю через лупу 10х нещодавно придбані п'ятірки 2023 року. І що ви думаєте - на монетному дворі НБУ собі не зраджують. На одній монеті виявив присутність стороннього вкраплення, корозія від нього ще не пішла навкруги, але з досвіду - то справа часу...

Странно, что на монетном дворе НБУ до сих пор не решили эту проблему :(
Ведь можно сделать оборудование из нержавейки, и это не будет портить товарный вид золотых монет.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 766
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пятна на золотых инвестмонетах НБУ 1, 2
adamsmittttt » Сер 13 тра, 2015 11:59
11 15810
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лис, 2016 12:20
Дядя Миша
Продаем коллекцию юбилейных золотых и серебряных Украинских
Anonymous » П'ят 13 лип, 2012 15:11
6 13703
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2013 10:51
SpaceInvader

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10994)
16.01.2024 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.