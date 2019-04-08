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Який рівень вашої зарплати на місяць?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 09 кві, 2019 10:13
Шановні форумчани!
Що можете сказати на тему - чи можна довіряти даним Держстату з рівня зарплат?
Чи дійсно спостерігається їх зростання та чи такими темпами, як нам розповідають можновладці?
Коментуємо, обговорюємо, ділимося! Опитування буде оновлюватись кожні півроку для можливості оцінити динаміку.
З пов. Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 09 кві, 2019 10:25
Офіційні ЗП - явно завищені.
Дані держстату - це нарахування до оподаткування.
Вибірка - також не вельми презентабельна.
Реальні ЗП - менші.
Для Києва медіанна ЗП якщо й буде чистими 500 дол/міс на руки, то й добре.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Вів 09 кві, 2019 10:38
Тут такое дело... можно получать чистыми в месяц 20000 грн, но в семье есть еще жена домохозяйка и трое детей, тогда возникает вопрос - это достаточный доход? Считаем 20000/5= 4000 грн на человека в месяц или 4000/30,5=131 грн на человека в день, или 4,9 доллара на человека в день - ниже порога бедности по стандартам ООН. А еще если нет сбережений, то это нищеброды! Ну а если еще на съемной квартире - то это просто кошмар!
Моя семья, например, довольно не богатая, на сегодняшний момент работает только моя жена (я домохозяин
) и один ребенок у нас, на человека в день получается по 5,3 доллара - это не сильно далеко от порога бедности, но все же выше... Но самое главное - это подушка безопасности - если моя жена потеряет работу, и мы оба не будем работать, то на том же уровне как сейчас сможем прожить еще 9 лет, просто живя для себя! - Вот это и есть главное, а не зарплата какая у вас!
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Ferox
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Додано: Вів 09 кві, 2019 10:46
Насправді дані Держстату суттєво занижені від реальних зарплат (не забуваємо, що Держстат публікує заробітню плату до оподаткування), а тим паче нижче від реальних доходів (доходи то не тільки зарплатня).
Причин кілька - і висока частка, близько 40%, тіньової економіки, навіть у Києві і великих містах процвітають "сірі" зарплати, де до офіційної "біля мінімалки" йде в "в конверті" в рази більша сума; в регіонах це масово, а в невеликих населених пунктах взагалі багато працюють без оформлення; мільйони ФОПів для статистики - сидять на "мінімалці".
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Faceless
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Додано: Вів 09 кві, 2019 11:17
Frant написав:
Вибірка - також не вельми презентабельна.
Согласен.
Это касается и этого опроса, сомневаюсь что на фин.форуме массово сидят работяги со среднестатистической ЗП.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 09 кві, 2019 12:00
Також тема щодо гендерної рівності у зарплатах: Хвилинка відпочинку від політики!
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Faceless
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Додано: Вів 09 кві, 2019 12:40
Який рівень вашої зарплати чистими на місяць, у гривні?
Більше 50 000 грн
23%
этим людям больше нечем заняться кроме как сидеть на форумах ? вериться с трудом ...
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
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yama
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Додано: Вів 09 кві, 2019 12:52
yama написав:
Який рівень вашої зарплати чистими на місяць, у гривні?
Більше 50 000 грн
23%
этим людям больше нечем заняться кроме как сидеть на форумах ? вериться с трудом ...
А чем они хуже тех, кто зарабатывает меньше?
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Faceless
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