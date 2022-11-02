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«Аладдин-принт» - крупнейшая
саентологическая копания в Хар

«Аладдин-принт» - крупнейшая саентологическая копания в Хар
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 11:47

«Аладдин-принт» - крупнейшая саентологическая копания в Хар

Трудно ответить, зачем мне все это нужно… наверное, по-человечески наболело! К сожалению, не могу рассказать Вам все от своего имени, так как опасаюсь за свою жизнь и жизнь моего ребенка.
Несколько лет я работала в одной из крупнейших типографий Харькова «Аладдин-принт». За призмой успешной и процветающей компании скрывались низкие зарплаты сотрудников и 10 часовой рабочий день! Но не это самое кошмарное в деятельности компании. Директор Андриан Ниценко - убежденный саентолог. Что такое саентология я узнала только придя в эту компанию. Сначала от увиденного у меня было недоумение. Работа была нужна и я, как говорится, «включила дурочку»: пусть говорят, что хотят, мне только работу получить, а эту странную религию я обойду стороной. Не получилось...
Практически все сотрудники (особенно руководящий состав) практикуют доносы, называя их докладами. Доносы, шантаж и унижения были обычными явлениями в компании. Каждый рабочий день начинался «пятиминуткой», где специальный «инструктор» давал наставления всем сотрудникам на день, рассказывал «хорошие новости» о процветании компании (это на фоне систематических задержек и без того не очень большой зароботной платы). Это называлось «надеть шляпу». Натянутые улыбки, аплодисменты друг другу с утра – были просто невыносимы... До начала работы в компании таких открытых попыток зомбирования людей я никогда не видела.

Продолжалась обработка сознания на еженедельных собраниях, которые проходили каждый четверг. На них часами рассказывали о том, как нам всем повезло быть сотрудниками процветающей компании, мы должны быть благодарны директору за шанс стать частью коллектива. Если кого-то из сотрудников увольняли, на общем собрании объявлялось, что он уволен за воровство и др. безнравственные поступки, враг компании, тянет вниз всю компанию и каждого из нас и общение с этим человеком запрещено всем работающим сотрудникам.
Также все сотрудники подписывали правила компании, которые запрещали выкладывать фотографии с работы, писать в соцсетях несогласованные посты. Для примера, одна из менеджеров выложила в соцсети картинку (смысл, шуточная картинка о том, как она устала работать). Тут же ее вызвали к директору, приказали удалить пост, так как он дискредитирует компанию и вскоре она была уволена. В компании существует специальный чат для приближенных сотрудников, в котором раздаются команды сотрудникам. Ослушание грозит мгновенным увольнением.
УПРАВЛЕНИЕ ТИПОГРАФИЕЙ РАЗРАБОТАНО компанией BusinessForward, ЗА ЧТО ЕЙ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Структура предприятия четко расписывает, обязанности каждого. При этом реально работают только половина штата, остальные выполняют «трудную миссию» надсмотра и слежки. Каждый новый сотрудник попадает в специальную комнату к так называемому инструктору, который не пытается повысить профессионализм сотрудника (да и невозможно это сделать инструктору, который о полиграфии знает только то, что написано в инструкции), а начинает проводить четкую линию компании. Рассказы об успехе «Аладдин-принта», о том, как повезло сотруднику попасть сюда. На вопросы о ЗАРПЛАТЕ, звучит размытый ответ, что попав сюда, каждый получает больше, чем денежные знаки, а возможность «прикоснуться к логотипу» и работать в крупной компании.
http://bforward.com.ua/comment - благодарственный отзыв Андриана Ниценко .
О компании, разработавшей систему управления есть многочисленные отзывы в интернете. Это еще одна саентологическая контора в Харькове, которая работает то ли под прикрытием, то ли по молчаливому согласию правоохранительных органов. Наверное, следует поработать в компании с четкими саентологическими законами, чтобы понять, почему эта деятельность запрещена во многих странах мира.

Отдельно отмечу корпоративы типографии «Аладдин –принт». За яркими фотографиями в соцсетях, которые как по команде выкладывали «ведущие» сотрудники «Аладдина», крылось немерянное потребление алкоголя, разврат (в компании поощрались сексуальные контакты между членами коллектива, в том числе женатыми). Даже штат формировался с прицелом на будущее. Отдельные сотрудницы «подкладывались» под нужного коллегу для обеспечения надежного компромата. Яркий пример свои подопечным подавал сам Андриан, на глазах жены заведя роман с HR-директором Юлией Поречной. Ни у кого не вызывает сомнения, за какие такие «заслуги» эта девушка ежемесячно посещает заграницу:)))
Кроме того, офис содержит более 60 камер видеонаблюдении, на которые и записываются не только рабочие моменты компании, но и собирается компромат на каждого, который без зазрения совести используют при малейшей попытке непослушания.
На корпоратив (будь то пьянка в кабаке или поездка на море, приглашаются не все), а только те, кто, по словам директора, «проявил послушание и хорошее поведение» - согласитесь довольна странная формулировка для поощрения сотрудников.
К слову, все поощрения сотрудников, производятся в нематериальной форме: это публичная похвала на собрании, присвоение должности старшего отделом или (в случае высочайшей заслуги) возможность посетить тренинги по развитию личности, бизнес-качеств и т.д. у известных харьковских саентологов с целью дальнейшей промывки мозгов.
Отдельно внимания заслуживает возможность, которой могут воспользоваться сотрудники типографии, а именно «продать себя в рабство». Услышав первый раз о такой возможности, моему удивлению не было предела. Смысл заключается в следующем: сотрудник, но только лояльный к руководству, может взять денежный займ у директора и выплачивать частями из заработной платы. За данную «благодать от руководителя» сотрудник подписывал договор о пожизненной работе в компании (т.е. продавая себя в рабство), разорвать который можно было только по инициативе Андриана.
На работу зачастую берутся люди без опыта и квалификации, согласные работать за мизерную зарплату. Кроме того, строгая система штрафов не оставляет возможности получить полностью ежемесячный оклад. Хорошо себя в компании чувствуют менеджеры, которые имеют возможность сваливать вину за свои ошибки на рядовых работников производства и тем самым, не только избегать штрафов, но и зарабатывать бонусы за доносы. Сама неоднократно пользовалась этой лазейкой.
Активно практикуется переманивание сотрудников из конкурирующих фирм. «Входным билетом» является слив информации о бывшем месте работы или базы клиентов. НО ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ НЕЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ТИПОГРАФИИ «АЛАДДИН-ПРИНТ».
Андриан Ниценко проплачивает услуги хакеров, которые взламывают почты конкурентов и воруют базы клиентов. Эти данные передаются на обработку менеджерам. Лично я была свидетелем обработки баз «Яскравого друка», «Цифрапринта», «Зебры» и «Точки».
Но после нового года ситуация в компании стала просто невыносимой. Андриан Ниценко, наш директор, личность довольно публичная. Вы без труда найдете афиши о его выступлениях на семинарах и тренингах, как учредителя и создателя типографии «Аладдин-принт». В январе в офисе компании состоялся публичный скандал (невольным свидетелем которого стала я и еще несколько сотрудников) между Андрианом и его супругой Ириной, в ходе которого мы впервые услышали о том, что компании на самом деле принадлежит его жене. И боле того, была основана и создана на средства семьи Ирины.
Будучи женщиной любопытной, в интернете я без труда нашла подтверждение этой информации. (в открытом доступе на сайте министерства юстиции мне удалось увидеть, что 90% уставного капитала компании действительно принадлежало Ирине Ниценко). Оглашение информации, которая подрывала выдуманный имидж успешного бизнесмена просто взбесила Андриана Ниценко. Он прилюдно и открыто оскорблял супругу, а от одного из сотрудников приближенных к Мирабелле (так в коллективе называли Ирину Ниценко) стало известно, что в ходе продолжения семейного конфликта был вызван наряд милиции, который зафиксировал факт избиения Ирины Ниценко ее супругом).
Как рядовой сотрудник, не имея доступа к документам компании, я сужу о происходящем далее только по личным наблюдениям. После скандала, из общего чата компании были удалены все лица, который имели дружественные отношения с Ириной Ниценко . К каждому «из ненадежных» сотрудников был приставлен надзиратель из числа приближенных к директору. Со мной неоднократно коллеги пытались заводить разговор о сложившейся ситуации, вероятно пытаясь выведать мое мнение по этому поводу, т.е проверить на лояльность к компании.
На дверях комнат, где ранее были таблички с логотипом «Аладдин-принт» в один день появились таблички и фамилиями сотрудников типографии, как частных предпринимателй. Всем было сказано, что техника, на которой мы работаем принадлежить не типографии, а предпринимателям (Это Петько Ирина, бухгалтер компании «Аладдин-принт», Вдовиченко Артем - менеджер по работе с вип-клиентами, Тарас Стогний - сотрудник отдела качества типографии «Аладдин-принт», Ниценко Ирина – но не супруга , а мама Андриана Ниценко, которая тоже занялась частной предпринимательской деятельностью на бывшей территории «Аладдин-принта», Вишнякова Виктория – ведущий дизайнер типографии «Аладдин-принт»). Эти люди никогда не имели денежных средств для покупки оборудования, и являлись простыми сотрудниками типографии «из числа приближенных». Наиболее активными доносчиками и без сомнения выступили активными пособниками в разграблении активов «Аладдина».
Так же при помощи данных лиц со средств заработанных компанией «Аладдин-принт» , не выплачивался НДС. Так как основная часть средств проходила именно через этих подставных лиц (менеджеры, регулярно получали команды о том, реквизиты того из этих лиц давать для оплаты клиентам). В этом и кроется еще один из секретов успеха компании.
Не нужно быть специалистом в юриспруденции, чтобы понять, что все оборудование компании было просто украдено директором Андрианом Ниценко, и что самое возмутительное, у собственной жены.

Вероятно, у вас возник вопрос, почему уволенные сотрудники никогда не разглашали того безобразия, которое творится в компании. Теперь я знаю точно, почему. Я была уволена за высказанное сочувствие в адрес Ирины Ниценко. Вероятно, кто-то из моих «коллег» донес господину Ниценко. При увольнении мне недвусмысленно было сказано, что «у меня маленький ребенок, и если я открою рот, с ним может произойти несчастье». Видя лица бандитов, ходящих вокруг типографии по приглашению директора (об этом тоже была информация в общем чате), сомневаться в реальности этих угроз не приходится.
Одно из наиболее запоминающихся увольнений, это увольнение начальника производства (уволен за дружеские отношения с Ириной Ниценко). После его увольнения в общем чате появилось сообщение, расписывающего его, как вора, запрещающего всем сотрудникам общаться с ним и как итог, цитирую, что «ему ж***».

Проверить эту информацию Вы без труда сможете у бывших сотрудников компании, так как нынешние либо «зомбированные» исполнители, либо запуганные жертвы саентлогической компании «Аладдин-принт».
umnica_marina11
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 22:18

Отборный бред от владельца конкурирующей типографии "Зебра". В 2019-м, владелец "Зебры", Кабицкий Вячеслав, совместно с подельником Родзинский Анатолий пытались мошенническим методом "отрейдерить" типографию Аладдин-принт, и даже уголовное дело по мошенничеству заведено на этих двух красавцев. А в момент захвата используются все методы, в том числе обесчеловечивание и черный пиар. В общем, владелец типографии "Зебра" все время сочинял негативные отзывы везде, где только можно было оставить, но этот отзыв- это отборная дичь гопника и мошенника, который только и может писать якобы отзывы. Путлер со своими "бандеровцами, которые ели младенцев" скорее всего воодушевляет Кабицкого и его подельника Родзинского, поэтому те дали заявку своим копирайтерам наваять вышенаписанное. Читая подобную информацию на инфопомойках всегда следует фильтровать на правдивость. Более того, кроме попытки отобрать бизнес, Родзинский Анатолий и Кабицкий Вячеслав мошенническим путем завладели автомобилем Форд Куга win WF0AXXWPMAHB58392, который на момент завладения был под кредитным залогом в банке УкрГазБанк. После завладения, автомобиль был снят с реестра через махинации с реестрами, были сменены номера и в дальнейшем автомобиль был продан добросовестному покупателю. Такие вот сочинятели про Аладдин-принт.
andriannitsenko
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