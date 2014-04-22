Отдых в Украине
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:30
Відпустка на острові Джарилгач посеред Чорного моря: враження, ціни та як дістатись
https://life.liga.net/rozvagy/article/o ... -dobratsya
V2
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:00
Посоветуйте что-то из доступного ныне, хочется перед локдауном отдохнуть где-то в горах.
Darina85
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Додано: Пон 04 січ, 2021 00:12
По ходу все на карантине.
Affel
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Додано: Пон 25 січ, 2021 13:22
С этим ковидом уже достало всё
finyr2021
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Додано: Вів 26 січ, 2021 13:51
Честно, не думала, что в Украине так много отличных мест для отдыха! Да, сервис немного страдает, в Турции или Египте за эти деньги можно отлично отдохнуть. Мне безумно нравятся Карпаты. Отношение прекрасное, но и цены не самые маленькие. Раньше в Крым ездили на море, но ситуация уже не позволяет, и юг Украины уже меньше меня интересует.
Кристина89
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Додано: Нед 07 лют, 2021 21:35
Карпаты очень красивое место. Был год назад, надо повторить поездку.
finyr2021
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Додано: Чет 01 кві, 2021 22:06
Львов быстро надоедает, в горы и так езжу а где еще красивые места в Украине?
Juna
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 08:23
V2
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Додано: Сер 14 кві, 2021 15:34
Какие города по Украине стоит посетить?
Ruslana_9898
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