Дюрі-бачі написав:Banderlog
дуже просто: ти делегуєш відповідальність за своє життя і прийняття рішень державі / Богу /... Таким людям дуже везе якщо знаходять не інфантильну дружину/чоловіка які можуть замінити їм маму/батька.
Я сам з цим інфантилізмом борюсь постійно, з перемінним успіхом.
як оце "делегуєш"? А суспільству нащо воно та відповідальність?
Суспільству діти непотрібні через неможливість їх іспользувати.
А "діти" не шукають можливості бути корисними так як всі потреби закривають батьки. Потом дивуємось, що дитинство рахують до 35.
Це їхнім батькам десь від 65 до 70 років
більшість вже самі себе не можуть утримувати.