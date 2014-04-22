Відпочинок в Україні

hume написав:. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.
Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..
Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ???
Нещодавно повернувся з подорожі по Західній Україні. Львів, Ужгород, Чернівці – кожне місто вразило своєю унікальною атмосферою. Особливо сподобалися вузькі вулички Львова і кольорові будинки Ужгорода.