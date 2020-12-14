А от поясніть, чим би відрізнявся стан України з законодавчої перспективи, якщо б дійсно була оголошена війна Росії? От просто по пунктах законів, що б працювало інакше?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 гру, 2025 19:46
А от поясніть, чим би відрізнявся стан України з законодавчої перспективи, якщо б дійсно була оголошена війна Росії? От просто по пунктах законів, що б працювало інакше?
Додано: Пон 01 гру, 2025 19:53
Можна перейти до військової гілки, але досі ніхто толком не зміг пояснити різницю з законодавчої точки зору, в випадку України.
Не законодавчу я одну ясно бачу: пропагандони росії невтомно б верещали, що Україна напала і оголосила війну, бо Росія ж війну не оголошувала і не нападала.
А принципова різниця між Англією і Україною в тому, что Англія оголосила війну у зв'язку з подією, що напряму її не стосувалася. Якщо б вони цього не зробили, в них би жодної законодавчої підстави застосовувати збройні сили не було б. Англія висловила бажання вступити у війну з власної волі, для чого і оголосила її. В Україні інша ситуація, знаходячись у війні всупереч своїй волі, і для Україні немає потреби оголошувати війну з власної волі.
Додано: Пон 01 гру, 2025 20:12
Сейчас:
Украина — государство в режиме военного положения,
где законы мирного времени в основном сохраняются.
Если бы была объявлена война:
Страна бы перешла в военное правовое состояние:
Мэры и советы ликвидируются → военные администрации
Бюджет перераспределяется под нужды армии
Законы могут быть приостановлены
Экономика — мобилизационная
Генштаб получает верховное управление
Детали.
Экономика переходит на военные рельсы
Закон «Про оборону України» + ст. 17 Конституции:
вводится военная экономика
приоритет — производство вооружения
мобилизация предприятий
госзаказы обязательны
экспорт/импорт контролируется военными
Местное самоуправление перестаёт существовать
По Закону «Про правовий режим воєнного стану», ст. 15:
Мэры, облсоветы, горсоветы приостанавливаются
Вводятся военные администрации
Управление городами становится вертикальным: Генштаб → военные администрации → коммунальные службы
Международно-правовой статус
Официальное объявление войны означает:
Украина — сторона международного вооружённого конфликта
РФ — государство-агрессор по юридическому факту
Применяются не только Женевские конвенции, но и Гаагские
Пленные, тыл, гражданское население — по нормам МОК
Сейчас Украина ведёт войну де-факто,
но де-юре — в режиме обороны и военного положения.
Впервые я удивился формулировке за границей в 2023 году. Международная формулировка там вообще типа что-то конфликта лайтовое
Додано: Пон 01 гру, 2025 20:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вас всех возмущает, что на мои и ваши налоги строят мосты и развязки в Киеве.
Почему вас не беспокоит то, что сотни тысяч чиновников, среди которых я знаю лично, которые весь день ржут, сидят по пол дня и получают чистыми по 60 тысяч, а в конце года 100 тысяч помощи неизвестно на что????
Почему вас это не колышит??
Почему вы суете нос именно в то, что делается реально, для города?
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 01 гру, 2025 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 гру, 2025 20:21
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну то перейдіть на військову гілку і ставте ці питання там, це тема про ціни на київську нерухомість, не засирайте її цим порожнім дитячим флудом будь ласка
Додано: Пон 01 гру, 2025 21:49
почему не беспокоит? беспокоит.
Франт вон в каждом посте об этих чиновниках пишет
это социальная программа — количество чиновников и население Украины численно идут навстречу друг другу, и скоро мы все будем сидеть и перераспределять иностранные деньги за 60к
Додано: Пон 01 гру, 2025 22:00
Меня за все это время побеспокоило лишь почему нет человека, который бы послал мне двушечку.
Бетон,а шо по Гринвилю думаешь? Смотрю пока цены вроде ничего, но застройщик львовский.
Видишь какие-нибудь сейчас перспективные ЖК с перспективой роста?
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|