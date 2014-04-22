Відпочинок в Україні

Додано: Пон 30 гру, 2024 02:02

никогда не понимал, кто клиенты отелей в Киевской области, когда за несколько часов можно доехать до моря или на самолете на выходные слетать в Европу до войны.

в чем понт? красот природных тут нету, куковать в месте, где на всем сэкономили и предоставляют любительский сервис за конский ценник среди частного сектора вперемешку с автомойками?

в карпаты хоть приехал, то там и походы, и горы красивые, и лыжи, и всякие водопады посмотреть, чаны там эти везде давно и тд

на поезде с Киева за ночь доезжаешь до Ворохты, там с таксистом договорился и он везде возит

ну или на своей машине

но печально то, что реально люксового жилья практически нет. даже задорого.

один эконом-класс повсеместно, под стать клиентуре.