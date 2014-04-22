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Відпочинок в Україні

Відпочинок в Україні
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 12:44

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах у листопаді-грудні

Плануєте відпочинок в Карпатах у 2024? Скільки розраховуєте витратити? Можливо, були минулого року? Чи змінилися ціни у порівнянні з вказаними у матеріалі?
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 02:02

никогда не понимал, кто клиенты отелей в Киевской области, когда за несколько часов можно доехать до моря или на самолете на выходные слетать в Европу до войны.
в чем понт? красот природных тут нету, куковать в месте, где на всем сэкономили и предоставляют любительский сервис за конский ценник среди частного сектора вперемешку с автомойками?
в карпаты хоть приехал, то там и походы, и горы красивые, и лыжи, и всякие водопады посмотреть, чаны там эти везде давно и тд
на поезде с Киева за ночь доезжаешь до Ворохты, там с таксистом договорился и он везде возит
ну или на своей машине
но печально то, что реально люксового жилья практически нет. даже задорого.
один эконом-класс повсеместно, под стать клиентуре.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 02:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:никогда не понимал, кто клиенты отелей в Киевской области.


перелюбники, звісно, ви як дитина мала)
прабатьком цього сегменту в середині 90х був такий собі пансіонат Сонячний на річці Козин по Обухівській трасі, цікаво, тут є хтось, хто його ще памʼятає?)
кого я там тоді тільки не бачив, кого тільки не зустрічав)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 09:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не ну как места для встреч для секса то оно понятно, тогда там важнее возможность снять номер на 2 часа, доступ без ресепшена по кодовому замку, например, ну и локация, чтоб в глушь не ехать.
ну и конечно же договориться с ближайшими ночными бабочками, чтобы клиентов именно к вам везли за откат :mrgreen:
smdtranz
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 09:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

smdtranz написав:не ну как места для встреч для секса то оно понятно, тогда там важнее возможность снять номер на 2 часа, доступ без ресепшена по кодовому замку, например, ну и локация, чтоб в глушь не ехать.
ну и конечно же договориться с ближайшими ночными бабочками, чтобы клиентов именно к вам везли за откат :mrgreen:
я чому Сонячний, який був піонером цього двіжу 30 років тому згадав - бо він тоді був реально першим і на той період єдиним таким місцем з «євроремонтом», зручною локацією, більш менш нормальною кухнею та сервісом і тому туди на той час ломилися усі
а зараз це вже давно бізнес умовних «чистильщиків взуття», від погодинних апартментів в жилому фонді до численних готелей в самому Києві, та навколо нього
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 10:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а, ну і ще ж є там усялякі корпоративи/семінари/курси/інтенсиви і інші колективні заходи з передчасним бронюванням, але там вже опт, скидки ітеде

зи: перше правило готельного бізнесу - щоб вийти на прибуток номерів має бути не менше 50
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 30 гру, 2024 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:46

  smdtranz написав:не ну как места для встреч для секса то оно понятно, тогда там важнее возможность снять номер на 2 часа, доступ без ресепшена по кодовому замку, например, ну и локация, чтоб в глушь не ехать.
ну и конечно же договориться с ближайшими ночными бабочками, чтобы клиентов именно к вам везли за откат :mrgreen:

В Карпаты пока доедешь офигеть можно.
Разный отдых. У меня снимал айтишник, мозги под пение птичек проветрить. В Киевской области тоже природа красивая. смена обстановки, но недалеко от Киева. всё это пользуется спросом.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:28

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
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Вигідна відпустка: коли краще планувати відпочинок у 2025

Чи вважаєте Ви, що працівники мають право на повноцінний відпочинок навіть у складні часи?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 17:21

  Бетон написав:
  smdtranz написав:не ну как места для встреч для секса то оно понятно, тогда там важнее возможность снять номер на 2 часа, доступ без ресепшена по кодовому замку, например, ну и локация, чтоб в глушь не ехать.
ну и конечно же договориться с ближайшими ночными бабочками, чтобы клиентов именно к вам везли за откат :mrgreen:

В Карпаты пока доедешь офигеть можно.
Разный отдых. У меня снимал айтишник, мозги под пение птичек проветрить. В Киевской области тоже природа красивая. смена обстановки, но недалеко от Киева. всё это пользуется спросом.

В Київській області є Дніпро, а це вже додає велику кількість водних розваг. Плюс є ліси, є озера і тп. Єдине, що гнітить, то це паркани, якими всі найкращі шматки природи можновладці стараються привласнити собі.

А от щодо заходу України, то я взагалі раніше вважав, що це суто зимній напрямок. Тобто говорю про Київ - більшість мого оточення влітку їхала на моря. Західний напрямок був ще досить популярний на травневі свята, але там часто тури типу "галопом по Європах", старалися за пару днів подивитися для галочки всі визначні місця. Ну, були ще "путівочники", що їхали в санаторії, здебільшого літні люди. Ну і ще була частина людей, в основному молодь, що їхала влітку в Карпати в турпоходи. Але це точно не цільова аудиторія, бо вони свої "готельні номери" носять в рюкзаку :D
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:34

  The_Rebel написав:Ну, були ще "путівочники", що їхали в санаторії, здебільшого літні люди. Ну і ще була частина людей, в основному молодь, що їхала влітку в Карпати в турпоходи.
в Трускавце всегда много поляков терлось. в свое время писали что это именно они взвинтили цены до 1кгрн и выше в сутки за номер дабл люкс на 2019г. в том же году зимой я отдыхал в одессе комплекс немо с включенным в стоимость бассейном с морской водой и завтраками за 950 емпип, аналогичный номер в сходнице стоил бы 1,5-2кгрн
Wirująświatła
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