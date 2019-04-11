Уряд України оперативно відстежує ситуацію на ринку природного газу і гарантує, що його ціна для населення буде обмежена ціною для промисловості.
Дивися повний текст Ціна газу для населення в Україні завжди буде обмежена ціною для промисловості.
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Додано: Пон 15 кві, 2019 08:43
Ціна газу для населення в Україні завжди буде обмежена...
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Дивися повний текст Ціна газу для населення в Україні завжди буде обмежена ціною для промисловості.
Додано: Пон 15 кві, 2019 08:43
Брехня! Бизнес щас покупает газ по 6900 с НДС на входе на завод. Лично видел счет на апрель
Додано: Пон 15 кві, 2019 08:58
А я зимой ещё и по коэффициенту 1,06 платил. Что подразумевает цену 9,06 грн.
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