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Уряд позичив на ринку 13,55 млрд грн: обсяги валютних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 кві, 2019 12:27
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України запозичило 13,55 мільярда гривень через продаж облігацій внутрішньої державної позики. При цьому зріс обсяг запозичень у валюті — до майже 200 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Уряд позичив на ринку 13,55 млрд грн: обсяги валютних запозичень різко зросли
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Додано: Сер 17 кві, 2019 12:28
Правильно. Хай правонаступники повертають. 19,5% годовых даже банки однодневки не предлагают
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