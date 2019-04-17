Ціни, тарифи і в цілому вартість життя в Україні зростає, але зростають і зарплати.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні: в яких регіонах заробляють найбільше (інфографіка).
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Додано: Чет 18 кві, 2019 11:50
Середня зарплата в Україні: в яких регіонах заробляють...
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Дивися повний текст Середня зарплата в Україні: в яких регіонах заробляють найбільше (інфографіка).
Додано: Чет 18 кві, 2019 11:50
до цього ще треба додати ППС доллара в 2014 і зараз, бо наше "просте народонаселення" не оціне і знайде зраду
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