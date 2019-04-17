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Середня зарплата в Україні: в
яких регіонах заробляють...

Середня зарплата в Україні: в яких регіонах заробляють...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 11:50

Середня зарплата в Україні: в яких регіонах заробляють...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни, тарифи і в цілому вартість життя в Україні зростає, але зростають і зарплати.

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні: в яких регіонах заробляють найбільше (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2019 11:50

до цього ще треба додати ППС доллара в 2014 і зараз, бо наше "просте народонаселення" не оціне і знайде зраду
smart_analyst2017
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