В чем лучше хранить свои сбережения?

Додано: Вів 23 кві, 2019 11:37

Лучше всего для сохранения сбережений использовать несколько различных инструментов. Валюта/золото/недвижимость/ценные бумаги. Конечно, набор и пропорции зависят от общей суммы и наличия знаний/времени/возможностей для управления. Валюта проще всего.

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