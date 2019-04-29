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В чем лучше хранить
свои сбережения?

В чем лучше хранить свои сбережения?
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В чем лучше хранить свои сбережения?

В чем лучше хранить свои сбережения? 2.5 5 11
Доллар/евро
45%
5
Гривна
9%
1
Недвижимость
18%
2
Золото
18%
2
Криптоактивы
0
0
Ценные бумаги
9%
1
Другой вариант (напишите в комментарии)
0
0
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 14:17

В чем лучше хранить свои сбережения?

Друзья!

Как Вы считаете - в чем лучше хранить свои сбережения? Где есть большие риски?
Где Вы храните свои деньги?
Комментируем, делимся)

С ув. Ирина
Ірина_
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greenozon
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Лучше всего для сохранения сбережений использовать несколько различных инструментов. Валюта/золото/недвижимость/ценные бумаги. Конечно, набор и пропорции зависят от общей суммы и наличия знаний/времени/возможностей для управления. Валюта проще всего.
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Ірина_ Наиболее уместно (частное мнение) золото и недвижимость, но первому приоритет
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