ЛАД написав:......... Зато у великій с/х державі ракеты на деревьях растут. А БПЛА копают как картошку. Правда, только маленькие, типа fpv. Дальние точно не знаю. Наверно, на полях, как кукуруза.
це стара суперечка без кінця - що краще, мати нормальну їжу, може й без ракет в країні, чи отримувати рис пайками та дупу лопухом підтерти, але мати великі ракети. дехто з срср вважає, що лопух краще - корисніше для здоров'я
а можна бути найбіднішою країною Європи і нічого не мати крім того, що ще недокомунізувалось
Почему ничего? Ещё можно иметь 5% богатых на уровне Польши (кажется, средней) и из них 0,5-1% богатых на уровне развитой Европы или даже США (тоже середнячков).
Shaman написав:про "останню" вербу. хоча цей вираз лише турбоухилянтів.
тобі вже раніше detroytred давав першоджерело цієї фрази, і це було сказано шановним чотириждиухилянтом, який тоді її використав у контексті "будемо битись скільки потрібно за кордони91"
якраз новий "ресурс" підтягнеться
щоправда лише для незламного тилу та тцкунських угруповань
Українці віком 60 і більше вже можуть підписувати контракт із ЗСУ
Офіційно запрацювала процедура прийняття на військову службу за контрактом українців віком від 60 років: до військових частин і Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розіслали алгоритм дій. https://www.pravda.com.ua/news/2025/09/17/7531299/
Shaman написав:а ЛАД каже, що в Харкові роботи немає... й чи бачив хоч одного індуса-робочого? я особисто ще не стикався, щоб на виробництві десь працювали іноземці, яких спеціально привезли. й війна їх теж не лякає, щоб за 500 дол їхати працювати?..
це поки стадія заперечення. Але якщо війна продовжиться то Бангладешський народно-демократичний халіфат стане ближче. Головне щоб в мечетях російською не молились і в школах замість російської звучала бенгальська
Если война протянется ещё несколько лет, то, скорее, будет провинция Китая. А українська буде звучати (можливо) в Мюнхені, Парижі, Нью-Йорку.
