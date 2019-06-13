RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Персональні інвестиції
/
В чем лучше хранить
свои сбережения?

В чем лучше хранить свои сбережения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<12

В чем лучше хранить свои сбережения?

В чем лучше хранить свои сбережения? 2.2 5 39
Доллар/евро
56%
22
Гривна
10%
4
Недвижимость
13%
5
Золото
8%
3
Криптоактивы
5%
2
Ценные бумаги
8%
3
Другой вариант (напишите в комментарии)
0
0
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:15

Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.

Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.

Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.

Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.

Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?

Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь.
Kart
 
Повідомлень: 212
З нами з: 27.09.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 01:50

  Kart написав:Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.

Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.

Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.


Если сумма не астрономическая - советовал бы под 3-5% годовых в банки вроде Укргаза, Мега и пр. Лучше - не больше эквивалента 120-150 тыс. грн. на вклад, чтобы был люфт в случае падения курса.
Полгода ждать не придется, в случае чего ФГВ сейчас выдает быстро, месяц-полтора. Курс за это время сильно измениться не успеет. Можно даже выиграть на курсе: ВТБ пересчитывал в декабре по 27,85, а сейчас можно откупиться дешевле.
Tegularius
 
Повідомлень: 870
З нами з: 11.02.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:39

  Kart написав:Вот как раз появился такой вопрос. Кто может подсказать самый надежный и при этом ликвидный способ хранения USD, доступный украинцу без необходимости физически куда-то выезжать? Доход не интересует, главное, чтобы со всеми комиссиями не было меньше 0%.

Матрас не катит в нашей криминальной стране, где не действуют законы, а особенно в нашем криминальном регионе. Ставить квартиру на охрану - считай получаешь отрицательный процент, т.к. за охрану надо платить. Банковская ячейка - тоже не годится, по тем же самым причинам.

Пока что рассматриваю депозит в банке вроде Креди Агриколь или ОТП под 0.01%, но так или иначе это все равно Украина и рисков много. Плюс бегать открывать/закрывать 4+ депозита по разным банкам - какое-то глупое времяпрепровождение. С риском, что в случае чего, даже собирая все эти депозиты по 200 тыс в фонде гарантирования, то отдавать их будут полгода, фантиками вместо долларов, и по курсу, на ХЗ сколько отличающемуся от настоящего. Как это уже бывало.

Ценные бумаги? Украинские ОВГЗ - нет, по причине ненулевой вероятности дефолта, если не сейчас, так в будущем.

Ценные бумаги надежных стран? Например, какие-нибудь облигации США? Украинцу это доступно физически? Если да, какой минимальный порог входа? Комиссии посредников не съедят те пару процентов, что дает США, принеся в итоге только чистый убыток? И какова вероятность, что в случае необходимости выходить из бумаг в кеш на вторичном рынке (если вдруг наступил черный день и деньги понадобились по личным причинам), бумаги на тот момент будут ниже в цене и в итоге получишь убыток? Или в случае США это невозможно/сто лет уже такого не было?

Сорри, если глупые вопросы насчет ценных бумаг, вообще в этом не разбираюсь.

золотые зубы - ликвидно и всегда при вас, НО придется меньше улыбаться :D
lwa
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 01.06.13
Подякував: 54 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:07

Лучше всего - в коммерческой недвижимости. Наибольшая доходность. Вся фишка в том, чтобы правильно составить контракт и подобрать арендатора. Тогда все очень интересно и доходность выше чем в жилой. Я сам купил такой объект и получаю доход от арендатора. Могу ответить на вопросы, звоните 099 548 1186
Viareggio
 
Повідомлень: 128
З нами з: 04.08.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22633)
13.06.2019 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.