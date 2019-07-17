В чем лучше хранить свои сбережения?

Додано: Чет 18 лип, 2019 13:46

Ірина_



Вопрос на мой взгляд поставлен неверно.

В Украине кроме слова лучше есть еще слова: - риск - меньше или больше, выгода меньше или больше, надежность - меньше или больше. Когда человек читает слово лучше, он должен понимать что то свое из тех слов, которые я написал.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.