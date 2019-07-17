В чем лучше хранить свои сбережения?

joik
Цікаві погляди. Але чому Ви саме мені іх адресували, ніби я з цим сперечався?
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Додано: Пон 15 лип, 2019 12:05
joik
Цікаві погляди. Але чому Ви саме мені іх адресували, ніби я з цим сперечався?
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:46
Ірина_
Вопрос на мой взгляд поставлен неверно.
В Украине кроме слова лучше есть еще слова: - риск - меньше или больше, выгода меньше или больше, надежность - меньше или больше. Когда человек читает слово лучше, он должен понимать что то свое из тех слов, которые я написал.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:01
самый доступный вариант в Украине - это занести в Приватбанку.
отделение и банкомёты на каждом шагу.
З.Ы.
есть один риск - крах всей системы.
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:09
uaprofi
Как до подобного можно было додуматься???????
Приватбанка под знаменами Дубиллета хоть по человечески с клиентами делилась, а как стала принадлезать Гонтаревой - так сразу все для клиентов пошло, уже и гонтарева с клиентскими деньгами сникла, а ее дух все витает в Украине.
Хоть в Кредитну Спiлку - не не в Приват, пусть научится прибылью делится.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
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