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Как откладывать деньги,
если не получается?

Как откладывать деньги, если не получается?
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Обговорення питань про роботу системи «Домашні Фінанси», відгуки користувачів, пропозиції щодо нововведень, обговорення загальних питань про ведення домашньої бухгалтерії.
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 21:08

Как откладывать деньги, если не получается?

Бывает такое, даже отложишь вроде, а тут опять какие-то траты, и опять на "черный" день не остается ничего :roll: .
aurelia_kuzina
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:31

aurelia_kuzina відкладати в валюті; відкладати на депозит без можливості дострокового зняття.
І паралельно знаходити можливості заробляти більше, або принаймні більше економити наприклад за допомогою кеш-бек сервісів. Якщо зацікавило - напишіть приватне повідомлення.
Блог коллекционера - slet.org.ua
AleksML
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