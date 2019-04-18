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Как откладывать деньги,
если не получается?

Как откладывать деньги, если не получается?
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 21:08

Как откладывать деньги, если не получается?

Бывает такое, даже отложишь вроде, а тут опять какие-то траты, и опять на "черный" день не остается ничего :roll: .
aurelia_kuzina
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:31

aurelia_kuzina відкладати в валюті; відкладати на депозит без можливості дострокового зняття.
І паралельно знаходити можливості заробляти більше, або принаймні більше економити наприклад за допомогою кеш-бек сервісів. Якщо зацікавило - напишіть приватне повідомлення.
Блог коллекционера - slet.org.ua
AleksML
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:59

Читав недавно про метод розподілу доходу: 50/30/20. Із зарплати ви відкладаєте 50% на постійні потреби - оренда житла, комунальні послуги, харчування і т.д. 30% залишаєте на розваги - шопінг, кіно і т.д. І 20% - ви відкладаєте. І таким чином вдається накопичувати кошти. Спробуйте может поможет :)
Skyler
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:02

  Skyler написав:Читав недавно про метод розподілу доходу: 50/30/20.

Я могу придумать 100500 таких методов.
Например: 33/33/33 :)
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:26

  M-A-X написав:
  Skyler написав:Читав недавно про метод розподілу доходу: 50/30/20.

Я могу придумать 100500 таких методов.
Например: 33/33/33 :)

Выхлоп 80/20/0 :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:37

Та не так треба починати . Спочатку треба навчитися рахувати все .
Тупо - збирати чеки , записувати витрати - і підбивати результати за місяць по категоріям . Ну наприклад : комунальні , зв"язок , продукти , одяг , транспорт ... ну і так далі ...
Видно структуру витрат . І видно - чи можна реально щось скоротити непотрібне . І так кілька місяців - щоб вийти на середні суми . Ну а потім вже відомі суми можна сортувати на купки - це на місяць , це на майбутні витрати великі , а це на далеке майбутнє ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:01

  aurelia_kuzina написав:Бывает такое, даже отложишь вроде, а тут опять какие-то траты, и опять на "черный" день не остается ничего :roll: .

Пробуйте откладывать в банковском золоте.
Введите для себя таксу например в 20грамм это эквивалент 1000$
При попытке воспользоваться для срочных мелких затрат Вам уже придётся задуматься и искать компромисс.
В то же время, это хоть какая то гарантия от инфляции - сохранение Ваших средств в долгосрочной перспективе.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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