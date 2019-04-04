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LG призупиняє виробництво
телефонів в Південній Кореї

LG призупиняє виробництво телефонів в Південній Кореї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:33

LG призупиняє виробництво телефонів в Південній Кореї

Пропонуємо до обговорення:
Компанія LG Electronics збирається в 2019 році припинити виробництво смартфонів в Південній Кореї і перемістити його на свій завод у В'єтнамі.

Дивися повний текст LG призупиняє виробництво телефонів в Південній Кореї.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:33

Цена/качество телефонов оптимально. Фотки тоже хорошие. Кто знает об этом тот и берёт.
Самсунг,... в руках неприятно держать.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:47

Основной недостаток LG - большой процент брака и низкая надежность. С остальным можно мириться, но найти нормальный неглючный аппарат на вторичке которому 2-3 года нереально, их просто нет, т.к. практически все рассыпались к тому времени.
А так конечно только Самсунг Ноут, ему просто нет альтернативы.

Было у меня несколько LG, но замахался носить в ремонт с регулярностью раз в год, надоело.
Watcher
 
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