Попри це, в Україні в різні періоди виготовлялося, збиралося та збирається чимала кількість моделей. Розповідаємо про них.
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Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні
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Додано: Сер 05 чер, 2024 22:47
Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні
Пропонуємо до обговорення:
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Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україні
Додано: Сер 05 чер, 2024 22:47
Суттєве уточнення до заголовка статті. замість "збирають автомобілі" більше підходить "збирали аввтомобілі"
Додано: Сер 05 чер, 2024 23:00
R2
Ну от написали Ви. Далі? Давайте розбиратися з дохідністю цього бізнесу. І з витратністю. Зрозуміємо,
що з фінансової та технологінчої точки зору має перспективу - проробимо та дамо старт (можливо, й собі).
Чесно кажучи, автопром став глобальним ринком. Нічого нового Ви тут виробляти не зможете. Можете побудувати якийсь заводик з виготовлення якіхось запчастин. Вони будуть повністю контролювати Вашу маржинальність. Далі суцільна конспірологія та пошук скритих камер ))
Додано: П'ят 07 чер, 2024 13:48
Коли рiзнi авто збирали в рашистiв - там цi авто коштували в 2-3 рази менше, нiж iмпортнi аналоги. У нас нi Skoda, нi ЗАЗ не коштувало стiльки, щоб цiкаватися ними. У нас Ланос-Сенс коштував стiльки, що можна було лише посмiятися над тими алчними виробниками, якi все це намагалися продати.
Додано: П'ят 07 чер, 2024 14:58
Re: Українське виробництво: які автомобілі збирають в Україн
https://economics.segodnya.ua/economics/avto/otechestvennyy-zaz-lanos-v-ukraine-prodaetsya-vdvoe-dorozhe-chem-v-rossii-smi-691862.html
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