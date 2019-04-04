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LG призупиняє виробництво
телефонів в Південній Кореї

LG призупиняє виробництво телефонів в Південній Кореї
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:33

LG призупиняє виробництво телефонів в Південній Кореї

Пропонуємо до обговорення:
Компанія LG Electronics збирається в 2019 році припинити виробництво смартфонів в Південній Кореї і перемістити його на свій завод у В'єтнамі.

Дивися повний текст LG призупиняє виробництво телефонів в Південній Кореї.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 11:33

Цена/качество телефонов оптимально. Фотки тоже хорошие. Кто знает об этом тот и берёт.
Самсунг,... в руках неприятно держать.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:47

Основной недостаток LG - большой процент брака и низкая надежность. С остальным можно мириться, но найти нормальный неглючный аппарат на вторичке которому 2-3 года нереально, их просто нет, т.к. практически все рассыпались к тому времени.
А так конечно только Самсунг Ноут, ему просто нет альтернативы.

Было у меня несколько LG, но замахался носить в ремонт с регулярностью раз в год, надоело.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 19:31

Сяоми - лидер!
Самсунг дорогой, лджи некачественный
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:11

  priem_metalla86 написав:Сяоми - лидер!
Самсунг дорогой, лджи некачественный


Ксяоми - лидер только в нищебродных странах , а так вообще-то на 4-м месте в мире по продажам. Редми четвёрки и ноуты ещё более менее нормальные бюджетники, а вот простые пятёрки,шестёрки и семёрки - не впечатляют.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:27

Re: LG призупиняє виробництво телефонів в Південній Кореї

meizu давайте голосовалку прикрепим ?
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 https://2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 21:30

  warlamp написав:
  priem_metalla86 написав:Сяоми - лидер!
Самсунг дорогой, лджи некачественный


Ксяоми - лидер только в нищебродных странах , а так вообще-то на 4-м месте в мире по продажам. Редми четвёрки и ноуты ещё более менее нормальные бюджетники, а вот простые пятёрки,шестёрки и семёрки - не впечатляют.

У меня Xiaomi MI 4C пять лет отработал. Без единых претензий. Только на днях поменял его на MI 8. Оставил как дополнительный телефон.
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
rotator
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