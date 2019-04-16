Президент України Петро Порошенко витратив на свою виборчу кампанію близько 585 млн грн з власної кишені.
Дивися повний текст Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень власних коштів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:12
Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень власних коштів.
Додано: Чет 02 тра, 2019 12:18
Re: Порошенко витратив на вибори понад півмільярда гривень..
Та це якраз питання - на яке ніхто не хоче давати відповідь . Як може бізнесмен вкладати гроші в щось , а потім їх списати на втрати ? Він завжди розраховує на прибуток ... І у вападку виграшу - обов"язково це реалізує .
Додано: Чет 02 тра, 2019 14:44
Ну а как же дорогие машины, полеты в космос, благотворительность в конце концов? В первом туре было много кандидатов, они тоже рассчитывают отбить деньги?
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:07
ssnet Тут как говорится кто на что учился. Кому то рубить бабло, а кто то хочет оставить хороший след в истории. Что до Порошенко, на мой взгляд бабло доминировало. Что до Зеленского, через год увидим.
Додано: П'ят 03 тра, 2019 15:38
Немає сумніву, що Петро Олексійович керувався виключно патріотизмом, а 585 млн грн ніяк не інвестиції "Порошенка і друзів", а акт самопожертви заради примарної можливості допомогти своїй країні *сарказм*.
Це лише офіційні дані. Цікаво, скільки ж "вони" планували заробити, якщо готові були вкласти більше 0,6 млрд грн в такий високоризиковий проект.
|