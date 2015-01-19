Как исправить кредитную историю?

Относиться к своей кредитной истории нужно очень серьезно, поскольку низкий кредитный рейтинг существенно снижает вероятность получения средств, особенно в банковских структурах. Конечно, брать кредиты нужно обдуманно и ответственно, четко понимая, сможете ли вы их выплатить в указанный срок. Но что делать, если кредитная репутация уже “запятнана”? Можно ли исправить ситуацию?
Ответ, как же исправить кредитную историю вы найдете в видео.
А кто следит за своей КИ - поделитесь лафхаками (в личку еслишо). А то хотел посмотреть свою историю - так это надо бумажные письма куда то слать, и ждать бумажный ответ. Можно ли где-то онлайн увидеть свою КИ ? Хотя бы раз в год, и желательно - бесплатно. Если не бесплатно - то за единоразовую плату, а не за ежемесячную абонку.
Есть ли смысл платить абонку в УБКИ или ПВБКИ ? Стоит оно того ?
mustbe написав:А кто следит за своей КИ - поделитесь лафхаками (в личку еслишо). А то хотел посмотреть свою историю - так это надо бумажные письма куда то слать, и ждать бумажный ответ. Можно ли где-то онлайн увидеть свою КИ ? Хотя бы раз в год, и желательно - бесплатно. Если не бесплатно - то за единоразовую плату, а не за ежемесячную абонку.
Есть ли смысл платить абонку в УБКИ или ПВБКИ ? Стоит оно того ?
Слежу только в УБКИ, именно по причине того, что есть приложение и ежемесячные смс с рейтингом + смс при каждом запросе моей КИ. Письма писать в другие бюро неохота. В УБКИ можно не подписываться на регулярную абонку, а заплатить за разовый просмотр, прямо из кабинета Привата можно точно, вроде и с их сайта тоже. Вроде раз в год должно быть бесплатно. Хотя имхо лучше сделать годовую подписку. Во-первых - не так и дорого. Во-вторых, есть один приятный нюанс, у меня по крайней мере, но то только в личку или на закрытом форуме
Faceless написав:Хотя имхо лучше сделать годовую подписку
Не вижу "годовую подписку". Вижу 50 грн за один запрос или 45 грн/мес.
Установив андроид-апликуху УБКИ вы получите шаровую подписку на мониторинг запроса вашей КИ от банков. Ну ваши запросы на КИ и Рейтинг стоят 50грн каждый. Или мона нашару оформить раз в год запрос через сайт с подачей всего вороха копий паспорта и ИНН. Ответ пришлют в течение недели на мыло или УкрПоштой. У ПВБКИ можно оформить подписку на мониторинг запросов и изменений КИ через сайт. Но саму КИ нуна тоже отдельно заказывать с подачей доков лично или через УкрПошту
Кстати, частая проверка(типа более раза в 1мес) своей КИ тож может снизить рейтинг. Банкам не нравятся... непоседливые заёмщики Тем более, шо реально банки часто сами подают изменения по КИ 1 раз в 1..2 мес.