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Как исправить
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Как исправить кредитную историю?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:06

Как исправить кредитную историю?

Относиться к своей кредитной истории нужно очень серьезно, поскольку низкий кредитный рейтинг существенно снижает вероятность получения средств, особенно в банковских структурах. Конечно, брать кредиты нужно обдуманно и ответственно, четко понимая, сможете ли вы их выплатить в указанный срок. Но что делать, если кредитная репутация уже “запятнана”? Можно ли исправить ситуацию?



Ответ, как же исправить кредитную историю вы найдете в видео.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 21:16

Раз в год можно получить свою КИ бесплатно. Вот первых два Кредбюро реально работают и многие банки подают инф-ю только в одно из них, но часто и в оба сразу
https://www.ubki.ua/
https://www.pvbki.com/ukr/
https://www.credithistory.com.ua/
https://creditua.com/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:14

А кто следит за своей КИ - поделитесь лафхаками (в личку еслишо).
А то хотел посмотреть свою историю - так это надо бумажные письма куда то слать, и ждать бумажный ответ.
Можно ли где-то онлайн увидеть свою КИ ?
Хотя бы раз в год, и желательно - бесплатно.
Если не бесплатно - то за единоразовую плату, а не за ежемесячную абонку.

Есть ли смысл платить абонку в УБКИ или ПВБКИ ? Стоит оно того ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:20

Re: Как исправить кредитную историю?

mustbe написав:А кто следит за своей КИ - поделитесь лафхаками (в личку еслишо).
А то хотел посмотреть свою историю - так это надо бумажные письма куда то слать, и ждать бумажный ответ.
Можно ли где-то онлайн увидеть свою КИ ?
Хотя бы раз в год, и желательно - бесплатно.
Если не бесплатно - то за единоразовую плату, а не за ежемесячную абонку.

Есть ли смысл платить абонку в УБКИ или ПВБКИ ? Стоит оно того ?


Слежу только в УБКИ, именно по причине того, что есть приложение и ежемесячные смс с рейтингом + смс при каждом запросе моей КИ. Письма писать в другие бюро неохота.
В УБКИ можно не подписываться на регулярную абонку, а заплатить за разовый просмотр, прямо из кабинета Привата можно точно, вроде и с их сайта тоже. Вроде раз в год должно быть бесплатно.
Хотя имхо лучше сделать годовую подписку. Во-первых - не так и дорого. Во-вторых, есть один приятный нюанс, у меня по крайней мере, но то только в личку или на закрытом форуме
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:35

  Faceless написав:Вроде раз в год должно быть бесплатно

Не нашел - как в УБКИ бесплатно раз в год посмотреть онлайн свою КИ.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:46

  Faceless написав:Хотя имхо лучше сделать годовую подписку

Не вижу "годовую подписку".
Вижу 50 грн за один запрос или 45 грн/мес.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 10:58

Re: Как исправить кредитную историю?

mustbe написав:
  Faceless написав:Хотя имхо лучше сделать годовую подписку

Не вижу "годовую подписку".
Вижу 50 грн за один запрос или 45 грн/мес.
https://www.ubki.ua/statuskontrol-ua

Статус-контроль это и уведомления и не ограниченный доступ. Есть ежемесячный или ежегодный вариант оплаты, дропбоксы смотрите
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:05

420 грн/год...
Оно того стоит ?
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:09

  mustbe написав:
  Faceless написав:Хотя имхо лучше сделать годовую подписку

Не вижу "годовую подписку".
Вижу 50 грн за один запрос или 45 грн/мес.

Установив андроид-апликуху УБКИ вы получите шаровую подписку на мониторинг запроса вашей КИ от банков. Ну ваши запросы на КИ и Рейтинг стоят 50грн каждый. Или мона нашару оформить раз в год запрос через сайт с подачей всего вороха копий паспорта и ИНН. Ответ пришлют в течение недели на мыло или УкрПоштой. УБКИ часто тулит промокоды на скидку в 30..40%, типа UBKI2019 :)
У ПВБКИ можно оформить подписку на мониторинг запросов и изменений КИ через сайт. Но саму КИ нуна тоже отдельно заказывать с подачей доков лично или через УкрПошту :(

Кстати, частая проверка(типа более раза в 1мес) своей КИ тож может снизить рейтинг. Банкам не нравятся... непоседливые заёмщики :wink: :wink:
Тем более, шо реально банки часто сами подают изменения по КИ 1 раз в 1..2 мес.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:34

Re: Как исправить кредитную историю?

  clientage написав:Или мона нашару оформить раз в год запрос через сайт с подачей всего вороха копий паспорта и ИНН. Ответ пришлют в течение недели на мыло или УкрПоштой.
Это на какой странице сайта УБКИ можно это сделать?

  clientage написав:Но саму КИ нуна тоже отдельно заказывать с подачей доков лично или через УкрПошту :(
Они ложить хотели на электронное обращение?
MASolomko
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