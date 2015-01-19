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Как исправить
кредитную историю?

Как исправить кредитную историю?
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:57

Re: Как исправить кредитную историю?

  MASolomko написав:Они ложить хотели на электронное обращение?

Агаа, меня отак культурно по послали :)
Повідомляємо Вам, що Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (далі - Бюро) приймає до розгляду лише оформлені належним чином заяви від суб’єктів кредитних історій, з зазначенням найменування фінансової установи, конкретного кредитного правочину та ідентифікаційного коду заявника. Вищезазначені документи потрібно надіслати рекомендованим (не цінним!!) листом на поштову адресу ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»: 02002, м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корп. Б.

Відповідно до ч.6 ст.13 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» Бюро, після отримання такої заяви, звертається до вказаної фінансової установи з метою перевірки інформації, що заперечується суб’єктом кредитної історії.

Електронні звернення ПВБКІ не розглядає.

Крім того, офіційні відповіді надаються на офіційні запити.

З повагою,

ПВБКІ
... делайте хоть что-нибудь!
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