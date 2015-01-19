Как исправить кредитную историю?

Агаа, меня отак культурно по послали
Повідомляємо Вам, що Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (далі - Бюро) приймає до розгляду лише оформлені належним чином заяви від суб’єктів кредитних історій, з зазначенням найменування фінансової установи, конкретного кредитного правочину та ідентифікаційного коду заявника. Вищезазначені документи потрібно надіслати рекомендованим (не цінним!!) листом на поштову адресу ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»: 02002, м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корп. Б.
Відповідно до ч.6 ст.13 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» Бюро, після отримання такої заяви, звертається до вказаної фінансової установи з метою перевірки інформації, що заперечується суб’єктом кредитної історії.
Електронні звернення ПВБКІ не розглядає.
Крім того, офіційні відповіді надаються на офіційні запити.
З повагою,
ПВБКІ