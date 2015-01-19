RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредити в банках
та мікрокредити
/
Как исправить
кредитную историю?

Как исправить кредитную историю?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 11:57

Re: Как исправить кредитную историю?

  MASolomko написав:Они ложить хотели на электронное обращение?

Агаа, меня отак культурно по послали :)
Повідомляємо Вам, що Приватне акціонерне товариство «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій» (далі - Бюро) приймає до розгляду лише оформлені належним чином заяви від суб’єктів кредитних історій, з зазначенням найменування фінансової установи, конкретного кредитного правочину та ідентифікаційного коду заявника. Вищезазначені документи потрібно надіслати рекомендованим (не цінним!!) листом на поштову адресу ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»: 02002, м. Київ, вул. Є.Сверстюка, 11, корп. Б.

Відповідно до ч.6 ст.13 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» Бюро, після отримання такої заяви, звертається до вказаної фінансової установи з метою перевірки інформації, що заперечується суб’єктом кредитної історії.

Електронні звернення ПВБКІ не розглядає.

Крім того, офіційні відповіді надаються на офіційні запити.

З повагою,

ПВБКІ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28148
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2266 раз.
Подякували: 3260 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 19:48

Re: Как исправить кредитную историю?

  clientage написав:...Електронні звернення ПВБКІ не розглядає
clientage, в ответ на это им напишите:
28 жовтня 2015 року набрали чинності зміни до Закону України «Про звернення громадян» від 02.07.2015 № 577-VIII щодо електронного звернення. Зокрема, відповідно до зміненої статті 5 цього Закону, звернення, що адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань, можуть бути надіслані з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).
Правда здесь под электронным обращением понимается фотокопия письменного обращения, подписанного Вами.

А если бы они присоединились к приватовскому https://paperless.com.ua/, то можно было подписывать электронной подписью запрос и отправлять им.
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 922
З нами з: 08.03.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:06

Получил отчет от УБКИ про себя:
Згідно здійсненої перевірки наявних у БКІ "УКБ" відомостей підсумковий кредитний бал фізичної особи 13700 (СЕРЕДНІЙ)
Зображення

У кого больше/меньше ? Давайте меряться )
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 17:36

Re: Как исправить кредитную историю?

mustbe написав:Получил отчет от УБКИ про себя:
Згідно здійсненої перевірки наявних у БКІ "УКБ" відомостей підсумковий кредитний бал фізичної особи 13700 (СЕРЕДНІЙ)
Зображення

У кого больше/меньше ? Давайте меряться )
Они что, поменяли? Раньше был от 0 до 700 рейтинг

П. С проверил - у меня по-старому показывает, 462 из 700

П. П. С. Понял. Это вы в другом бюро получили. БКИ "УКБ" это не то же что УБКИ. :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24678
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1120 раз.
Подякували: 5813 раз.
 
Профіль
7
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 19:54

  mustbe написав:Получил отчет от УБКИ про себя:
Згідно здійсненої перевірки наявних у БКІ "УКБ" відомостей підсумковий кредитний бал фізичної особи 13700 (СЕРЕДНІЙ)
Зображення

У кого больше/меньше ? Давайте меряться )

Раньше максимальный кредитный рейтинг у человека был 700 :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8319
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6048 раз.
Подякували: 2330 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 08:17


БКИ "УКБ" это не то же что УБКИ


Разобрался.
БКИ "УКБ" - это то же, что https://creditua.com/
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1657
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
1
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как проверить кредитную историю умершего родственника?
inflew » Чет 14 лют, 2019 21:55
2 391
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 лют, 2019 07:09
4134ira
Как за короткий срок оформить кредитную карточку?
snero » Сер 20 вер, 2017 16:17
3 1775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:21
Ka-Pi-Tan
Как защитить свою кредитную карту онлайн
ТупУм » Пон 19 січ, 2015 16:01
1 4498
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 вер, 2016 18:12
octopus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2633)
11.05.2019 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.