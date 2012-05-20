Ввезення інвестиційних монет в Україну

Додано: Сер 08 тра, 2019 14:52

alexander_suvoroff написав: Добрий день,

хочу ввезти поштою в Україну срібні інвестиційні монети. Читаю Положення НБУ від 02.01.2019 № 3 - виходить, що можу вльно ввезти монет до 10тис. євро. Хочу почути думки з наступних питань.

1. Чи буде посилка вскриватися та оглядатися митнецею? Чи є небезпека крадіжки?

2. Чи потрібні якісь додаткові супровідні документи, щоби це вважалося власне переміщенням валютних цінностей, а не придбанням товару, яке відповідно вимагатиме сплати ввізного мита?

Наперед вдячний! Добрий день,хочу ввезти поштою в Україну срібні інвестиційні монети. Читаю Положення НБУ від 02.01.2019 № 3 - виходить, що можу вльно ввезти монет до 10тис. євро. Хочу почути думки з наступних питань.1. Чи буде посилка вскриватися та оглядатися митнецею? Чи є небезпека крадіжки?2. Чи потрібні якісь додаткові супровідні документи, щоби це вважалося власне переміщенням валютних цінностей, а не придбанням товару, яке відповідно вимагатиме сплати ввізного мита?Наперед вдячний!

1. Посылку будут вскрывать, это 100%. После вскрытия, часть содержимого посылки может "просто исчезнуть"...2. Ввоз лично - это более надежно. Как вариант, лучше иметь с собой чеки о покупке монет. Тогда вопросов вообще не будет. И ещё, надо помнить, что до 10 000 евро можно ввозить в Украину только определенные группы монет.Новое в Законе Украины с 07.02.2019.Теперь при ввозе/вывозе банковских металлов в/из Украины - если стоимость банковского металла меньше 10000 евро, то ничего письменно декларировать на таможне не надо.Постанова НБУ Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей 02.01.2019 № 3.5. Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.С 07.02.2019 г. вводится в действий новый Закон Украины "О валюте и валютных операциях" от 21.06.2018 г. № 2473-VIII.В связи с принятием упомянутого закона, принято Постановление НБУ "Об утверждении Положения о трансграничном перемещении валютных ценностей" от 02.01.2019 г. № 3. Это постановление определяет порядок ввоза, пересылки на территорию Украины, вывоз, пересылку с таможенной территории Украины или транзит через территорию Украины физлицами, юрлицами и банками валюты и банковских металлов.Физлицо может ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро без письменного декларирования таможенному органу. Если же сумма наличной валюты и банковских металлов равна или превышает 10 000 евро, то необходимо письменное декларирование.