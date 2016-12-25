Розпродаж українських монет НБУ (срібло, нейзильбер)

Станом на сьогодні маю на продаж (монети з нейзильберу / біметалу):
номінал: / назва монети: / ціна:
2015
Набір з 3-х різних монет (Революція гідності, Небесна сотня, Євромайдан); серія "Героям Майдану" 1625 ₴
(+ 199 ₴ буклет від НБУ)
2017
5 грн. 500-річчя Реформації (тамподрук) 809 ₴
2018
5 грн. 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України (тамподрук) 979 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)
2 грн. 100-річчя Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського 189 ₴
2 грн. "Серце віддаю дітям" (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) 365 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)
2 грн. ХІІ зимові Паралімпійські ігри (тамподрук) 265 ₴
2019
5 грн. 100 років Акту Злуки - соборності українських земель 449 ₴
5 грн. Замок Паланок 777 ₴
5 грн. Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України 289 ₴
5 грн. Холодний Яр (тамподрук) в буклеті від НБУ 1179 ₴
(- 159 ₴ без буклету)
5 грн. Мгарський Спасо-Преображенський монастир 459 ₴
5 грн. Перший пуск ракети-носія "Зеніт-3SL" 369 ₴
5 грн. 100 років з часу утворення Національної заслуженої академічної капели України "Думка" 299 ₴
2020
5 грн. 100 років Харківському історичному музею імені М. Ф. Сумцова 185 ₴
5 грн. Золочівський замок 519 ₴
5 грн. Видубицький Свято-Михайлівський монастир 269 ₴
(+ 120 ₴ буклет від НБУ)
5 грн. 75 років перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років 220 ₴
2 грн. Ігри XXXII Олімпіади 230 ₴
5 грн. Стародавнє місто Дубно 365 ₴
5 грн. 700 років першої писемної згадки про м. Лохвицю 279 ₴
2 грн. 200 років Ніжинському державному університету імені Миколи Гоголя 219 ₴
5 грн. Славетне місто Запоріжжя 649 ₴
5 грн. Передова (тамподрук) 1309 ₴
5 грн. 175 років створення Кирило-Мефодіївського товариства 255 ₴
5 грн. Місто Слов`янськ 444 ₴
2021
5 грн. 250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету 195 ₴
5 грн. 200 років Миколаївській астрономічній обсерваторії 189 ₴
5 грн. Решетилівське килимарство (тамподрук) в буклеті від НБУ 1529 ₴
(- 210 ₴ без буклету)
5 грн. Київська фортеця 265 ₴
(+ 80 ₴ буклет від НБУ)
2 грн. 100 років Національній академії внутрішніх справ 1095 ₴
2 грн. Євген Коновалець 265 ₴
2 грн. Василь Сліпак 269 ₴
5 грн. Маяки України 649 ₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського (тамподрук) 4399 ₴
5 грн. До 30-річчя незалежності України (тамподрук) в буклеті від НБУ 1679 ₴
(- 299 ₴ без буклету)
5 грн. Українські рятівники 419 ₴
5 грн. 80-ті роковини трагедії в Бабиному Яру 239 ₴
(+ 65 ₴ буклет від НБУ)
2 грн. Іван Піддубний 279 ₴
2 грн. Дмитро Бортнянський 189 ₴
5 грн. Хотинська битва 289 ₴
5 грн. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів) 299 ₴
5 грн. Рік Тигра в буклеті від НБУ 849 ₴
2022
2 грн. XXIV зимові Олімпійські ігри (тамподрук) 269 ₴
5 грн. В єдності – сила (тамподрук) в буклеті від НБУ 485 ₴
5 грн. Ой у лузі червона калина в буклеті від НБУ 319 ₴
2 грн. Соломія Крушельницька в буклеті від НБУ 519 ₴
5 грн. Надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС в буклеті від НБУ 260 ₴
5 грн. Набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України" (тамподрук) в буклеті від НБУ 1549 ₴
5 грн. Рік Кота (Кролика / Кроля) 219 ₴
(+ 50 ₴ буклет від НБУ)
2 грн. 100 років Харківському національному університету міського господарства імені О. М. Бекетова 819 ₴
2 грн. Павло Глазовий 209 ₴
2023
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Рись євразійська 2599 ₴
(+ 255 ₴ буклет від НБУ)
2 грн. Павло Скоропадський 279 ₴
5 грн. Народжений в Україні в буклеті від НБУ 849 ₴
5 грн. Сміливість бути. UA в буклеті від НБУ 270 ₴
5 грн. Воєнна розвідка України 689 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам 199 ₴
5 грн. 100 років Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" 209 ₴
5 грн. Український борщ в буклеті від НБУ 599 ₴
5 грн. Захисниці в буклеті від НБУ 570 ₴
5 грн. Рік Дракона в буклеті від НБУ 279 ₴
5 грн. Українська мова в буклеті від НБУ 270 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам! 369 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам! 250 ₴
2024
5 грн. Управління державної охорони України 319 ₴
5 грн. Кохання в буклеті від НБУ 640 ₴
5 грн. Батьківське щастя в буклеті від НБУ 500 ₴
5 грн. Українська бавовна. Нептун 909 ₴
5 грн. Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний 2199 ₴
(+ 255 ₴ буклет від НБУ)
5 грн. День Європи 230 ₴
5 грн. Орьнек. Кримськотатарський орнамент в буклеті від НБУ 265 ₴
5 грн. Крапля життя 289 ₴
2 грн. Світло добра і любові (Олена Пчілка 1849 – 1930) 209 ₴
5 грн. Українська бавовна. Лелека - 100 475 ₴
5 грн. Країна супергероїв. Дякуємо медикам! 475 ₴
5 грн. Пльонтанізм (Іван Марчук) в буклеті від НБУ (патинована) 575 ₴
5 грн. Парламентаризм в буклеті від НБУ 280 ₴
5 грн. Абсолютний в буклеті від НБУ 795 ₴
5 грн. Рік Змії в буклеті від НБУ 320 ₴
5 грн. 100 років із часу заснування `Українського Радіо` в буклеті від НБУ 255 ₴
5 грн. Українська бавовна. БТР-4Е `Буцефал` в буклеті від НБУ 520 ₴
5 грн. Ні куля, ні шабля! в буклеті від НБУ 269 ₴
5 грн. Безбар’єрність в буклеті від НБУ 419 ₴
2025
5 грн. Служба зовнішньої розвідки України в буклеті від НБУ 385 ₴
2 грн. 100 років від дня народження Ігоря Шамо в буклеті від НБУ 250 ₴
5 грн. Тримаймо стрій! в буклеті від НБУ 495 ₴
5 грн. Розстріляне відродження. Юліан Шпол в буклеті від НБУ 265₴
5 грн. Розстріляне відродження. Микола Хвильовий в буклеті від НБУ 269 ₴
5 грн. Українська бавовна. САУ "Богдана" в буклеті від НБУ 520 ₴
5 грн. Адміністративне судочинство України в буклеті від НБУ 279 ₴
5 грн. Українська бавовна. БПЛА "Vampire" в буклеті від НБУ 580 ₴
5 грн. Опішнянська кераміка в буклеті від НБУ 599 ₴
2 грн. 130 років від дня народження Василя Вишиваного в буклеті від НБУ 269₴
2 грн. 150 років від дня народження Олександра Кошиця в буклеті від НБУ 269₴
*******************************************************************************************************
Набір НБУ "Монети України" 2021 року - 949 ₴
Також є в наявності всі (9 штук різних) 10-ки (2018-2020 р.)
Номінал 10 грн. НБУ. Сплав на основі цинку. Діаметром 30.
Серія: Збройні Сили України
Ціна набору: 1419 ₴
1) "Захисникам Донецького аеропорту" (кіборги) 2018 рік АТО
2) "День українського добровольця" 2018 рік
3) "100-річчя створення Українського військово-морського флоту" 2018 рік
4) "Учасникам бойових дій на території інших держав" 2019 рік
5) "КрАЗ-6322 "Солдат"" 2019 рік
6) "На варті життя (присвячується військовим медикам)" 2019 рік
7) "Повітряні Сили Збройних Сил України" 2020 рік
8 ) "День пам'яті полеглих захисників України" 2020 рік
9) "Державна прикордонна служба України" 2020 рік
***
Набір з всіх 14-ьох різних 10-ток (2018-2022 р.) - 1749 ₴
10) "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік
11) "Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік
12) "Збройні Сили України" 2021 рік
13) "Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік
14) "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік
***
"Десантно-штурмові війська Збройних Сил України" 2021 рік - 85 ₴ / шт.
"Сухопутні війська Збройних Сил України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.
"Збройні Сили України" 2021 рік - 65 ₴ / шт.
"Військово-морські Сили Збройних Сил України" 2022 рік - 59 ₴ / шт.
"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" 2022 рік - 79 ₴ / шт.
Фото багатьох монет можна знайти у попередніх постах.
Медалі від НБУ:
Пам'ятні медалі Міста героїв (Набір з 8-и медалей) 2022 -2023 рік Україна НБУ
нейзильбер; діаметр: 35 мм (як 5 грн.)
2022 рік:
1) Пам`ятна медаль `Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь`
2) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Маріуполь`
3) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Харків`
4) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Херсон`
2023 рік:
5) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Охтирка`
6) Пам`ятна медаль `Місто героїв - Волноваха`
7) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Чернігів`
8 ) Пам'ятна медаль `Місто героїв - Миколаїв`
Медалі у капсулах. Нові.
Ціна - 1579 ₴ / 8 різних медалей
Пам'ятна медаль "Національне агентство з питань запобігання корупції" в буклеті від НБУ 2025 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 280 ₴
Пам'ятна медаль "Національне антикорупційне бюро України" 2024 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 220 ₴
Пам'ятна медаль "110 років Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз" 2024 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 235 ₴
Пам`ятна медаль "Сержантський корпус" 2023 (як 5 грн.); тираж поки: 20 тис. шт.! 175 ₴
Пам'ятна медаль "Об’єднані заради справедливості" 2023 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт. 195 ₴
Пам`ятна медаль "Маріупольський драмтеатр - місце невимовного болю" 2023 (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт.! 219 ₴
Пам`ятна медаль "Український національний музей у Чикаго" 2022 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 319 ₴
Пам`ятна медаль "Державна служба фінансового моніторингу України" 2022 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 95 ₴
Пам`ятна медаль "100 років Луганському національному університету імені Тараса Шевченка" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 245 ₴
Пам`ятна медаль "100 років Національному фармацевтичному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 20 тис. шт.! 85 ₴
Пам`ятна медаль "100 років Українському вільному університету" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 185 ₴
Пам`ятна медаль "25-річчя заснування Конституційного Суду України" 2021 (як 5 грн.); тираж: 10 тис. шт.! 325 ₴
Пам`ятна медаль "Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"" 2018 (як 2 грн.); тираж: 30 тис. шт. 105 ₴
Пам`ятна медаль "Національний університет “Львівська політехніка”" 2017 (як 2 грн.); тираж: 20 тис. шт. 115 ₴
Пам`ятна медаль "100 років від дня заснування Українського державного банку" 2017 НБУ (як 5 грн.); тираж: 30 тис. шт. 95 ₴
Деякі монети маю по одній штуці а деяких є по 2-і та більше.
Уточнюйте.
************************************************************************************************
Пам’ятна банкнота номінальною вартістю 20 гривень, присвячена 160-річчю від дня народження видатного українського письменника Івана Франка.
Сувенірна банкнота "160 років від дня народження Івана Франка" 2016 року в сувенірній упаковці / буклеті (2021 р.).
НБУ введена в обіг: 01 вересня 2016 року.
Для нумерування банкнот використано серію ЦБ.
Розмір банкноти – (69х130) мм.
Переважаючий колір банкноти – зелений.
Підпис: В. Гонтарева.
Ціна - 125 ₴
Пам`ятна банкнота `ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!` (у сувенірній упаковці) / ПОМНИМ! НЕ ПРОСТИМ!
Номінал: 20 грн. / Серія ЗС
Дата випуску: 23.02.2023
Пам’ятна банкнота введена в обіг на відзначення стійкості, незламності, героїзму та сили духу українського народу, які він виявляє у боротьбі проти збройної агресії росії. 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, оголосивши проведення “спеціальної військової операції”. Дії агресора, який масово та жорстоко вбиває цивільне населення, завдає нещадних артилерійських обстрілів та авіаударів, руйнує інфраструктуру та знищує населенні пункти, викликають шок у всьому цивілізованому світі! Україна відстоює свою незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та право на життя! Наша Перемога – це перемога добра, справедливості, демократії; перемога світла над темрявою! Пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень 2023 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЗС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; розмір банкноти – 80 x 165 мм.
Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 449 ₴ / шт.
* В наявності декілька штук *
Новинка:
Пам`ятна банкнота `Єдність рятує світ` (у сувенірній упаковці) / Единство спасает мир
Номінал: 50 грн. / Серія ЄС
Дата випуску: 23.02.2024
Пам’ятна банкнота “Єдність рятує світ”, присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії. Пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень 2024 року випуску з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного серії ЄС з номерами 0000001–0300000; містить елементи захисту чинного номінального ряду банкнот та додаткові оптично-змінні елементи захисту; тираж – 300 000 шт. [із яких: 299 952 шт. – у сувенірному пакованні, два нерозрізані аркуші (на одному аркуші 24 банкноти)].
Ціна банкноти у сувенірній упаковці - 309 ₴ / шт.
* В наявності декілька штук *
Оплата попередня на картку "Приватбанку" або можлива післяплата ("наложка") після сплати авансу з +-10% (мінімум 200 грн.).
Відправляю "Новою Поштою" чи "Укрпоштою" за Ваш рахунок або зустріч у м. Львів.
При купівлі декількох позицій за раз можливий певний торг.
*******************************************************************************************************
Монета ; сувенір / сувенир ; жетон золотистий ; " Рік Тигра / Год Тигра " / тигр / Китай / Новий Рік / Новый Год / 2022 / 2021
Діаметр біля 40 мм;
Монета (жетон / медаль) у капсулі.
На монеті (жетоні) зображено тигра - символ 2022 року (східний календар).
На іншій стороні монети (жетону) зображено всі 12 знаків (символів) східного календаря.
Ціна - 85 ₴ / шт.
*******************************************************************************************************
Звертайтесь. Дякую.