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Ввезення інвестиційних монет в Україну
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Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:49

Ввезення інвестиційних монет в Україну

Добрий день,
хочу ввезти поштою в Україну срібні інвестиційні монети. Читаю Положення НБУ від 02.01.2019 № 3 - виходить, що можу вльно ввезти монет до 10тис. євро. Хочу почути думки з наступних питань.
1. Чи буде посилка вскриватися та оглядатися митнецею? Чи є небезпека крадіжки?
2. Чи потрібні якісь додаткові супровідні документи, щоби це вважалося власне переміщенням валютних цінностей, а не придбанням товару, яке відповідно вимагатиме сплати ввізного мита?
Наперед вдячний!
alexander_suvoroff
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:52

  alexander_suvoroff написав:Добрий день,
хочу ввезти поштою в Україну срібні інвестиційні монети. Читаю Положення НБУ від 02.01.2019 № 3 - виходить, що можу вльно ввезти монет до 10тис. євро. Хочу почути думки з наступних питань.
1. Чи буде посилка вскриватися та оглядатися митнецею? Чи є небезпека крадіжки?
2. Чи потрібні якісь додаткові супровідні документи, щоби це вважалося власне переміщенням валютних цінностей, а не придбанням товару, яке відповідно вимагатиме сплати ввізного мита?
Наперед вдячний!

1. Посылку будут вскрывать, это 100%. После вскрытия, часть содержимого посылки может "просто исчезнуть"...
2. Ввоз лично - это более надежно. Как вариант, лучше иметь с собой чеки о покупке монет. Тогда вопросов вообще не будет. И ещё, надо помнить, что до 10 000 евро можно ввозить в Украину только определенные группы монет.

Новое в Законе Украины с 07.02.2019.
Теперь при ввозе/вывозе банковских металлов в/из Украины - если стоимость банковского металла меньше 10000 евро, то ничего письменно декларировать на таможне не надо.

Постанова НБУ Про затвердження Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей 02.01.2019 № 3.
5. Фізична особа ввозить в Україну та вивозить за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу.

С 07.02.2019 г. вводится в действий новый Закон Украины "О валюте и валютных операциях" от 21.06.2018 г. № 2473-VIII.

В связи с принятием упомянутого закона, принято Постановление НБУ "Об утверждении Положения о трансграничном перемещении валютных ценностей" от 02.01.2019 г. № 3. Это постановление определяет порядок ввоза, пересылки на территорию Украины, вывоз, пересылку с таможенной территории Украины или транзит через территорию Украины физлицами, юрлицами и банками валюты и банковских металлов.

Физлицо может ввозить в Украину и вывозить за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро без письменного декларирования таможенному органу. Если же сумма наличной валюты и банковских металлов равна или превышает 10 000 евро, то необходимо письменное декларирование.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:19

Re: Ввезення інвестиційних монет в Україну

  alexander_suvoroff написав:виходить, що можу вльно ввезти монет до 10тис. євро. Хочу почути думки з наступних питань

В постановлении нет такого ограничения. Граница 10 000 евро это планка обязательного письменного декларирования ввозимых наличных: все что ниже не декларируется или декларируется устно, все что равно и выше декларируется письменно. Декларация для таможни, а не налоговой, никаких уплат никаких пошлин или налогов при этом не происходит.

Но постановление касается ввоза и вывоза, а не пересылки почтой.

К тому же хочу заметить что постановление это просто внутненний документ НБУ, первичен закон "Про валюту і валютні операції", именно он регулирует все.

Вот та статья что говорит о пересылке:
Стаття 8. Транскордонне переміщення валютних цінностей

1. Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України на день переміщення через митний кордон України, підлягає письмовому декларуванню центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Транскордонне переміщення валютних цінностей шляхом поштових відправлень здійснюється лише шляхом поштових відправлень з оголошеною вартістю.

3. Порядок транскордонного переміщення валютних цінностей суб’єктами валютних операцій і уповноваженими установами визначається Національним банком України з урахуванням норм частини першої цієї статті.

Тоесть переслать можно, лимитов тоже никаких нет, объявленная ценность обязательна потому в теории это страхует от кражи монет на таможне или самой почте.
Mind the gap.
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