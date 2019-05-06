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Держшахти отримали 2,7 млрд грн збитку за рік
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Додано: Пон 06 тра, 2019 08:58
Пропонуємо до обговорення:
Вугледобувні підприємства і шахти, що перебувають в управлінні Міненерго, за підсумками 2018 року показали сумарний чистий збиток у розмірі 2,69 млрд грн, що на 16,5% нижче за показник 2017 року (3,222 млрд грн).
Дивися повний текст Держшахти отримали 2,7 млрд грн збитку за рік
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Додано: Пон 06 тра, 2019 08:58
Я може чогось в цьому житті не розумію, але як шахти можуть бути збитковими? При тому, що ми імпортуємо вугілля?
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Додано: Пон 06 тра, 2019 09:11
тут походу лишняя прослойка в виде ДП Держвуглепостач , неужели сами шахты не могут поставлять уголь на перарабатыващий завод. вообще в этой коррупционной схеме слишком много предприятий. Это печальные последствия приватизаций, теперь всё государственное в минусе и только частное в плюсе (точнее олигархное).
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Додано: Пон 06 тра, 2019 11:49
0mage0 Я не претендую на истину, но кажется схема такова, что кто то снимает сливки вверху цепочки, а банкет оплачивает государство. Суть дерибана не поменялась, поменялся механизм.
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Igorten
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Додано: Пон 06 тра, 2019 12:00
Ну ви як маленькі ... Всі шахти прибуткові поприватизовували вже давно . Залишилися шахти складні в експлуатації , з тонкими пластами і т.д. Хто в темі - той може уточнити конкретно ...
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Додано: Пон 06 тра, 2019 12:07
Igorten написав:
0mage0 Я не претендую на істину, але здається схема така, що хто то знімає вершки вгорі ланцюжка, а банкет оплачує держава. Суть дерибану змінилася, змінився механізм.
Це точно дерибан, причому чималенький, 2.7 млрд. грн на рік.
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