RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Держшахти отримали 2,7
млрд грн збитку за рік

Держшахти отримали 2,7 млрд грн збитку за рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:58

Держшахти отримали 2,7 млрд грн збитку за рік

Пропонуємо до обговорення:
Вугледобувні підприємства і шахти, що перебувають в управлінні Міненерго, за підсумками 2018 року показали сумарний чистий збиток у розмірі 2,69 млрд грн, що на 16,5% нижче за показник 2017 року (3,222 млрд грн).

Дивися повний текст Держшахти отримали 2,7 млрд грн збитку за рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88670
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:58

Я може чогось в цьому житті не розумію, але як шахти можуть бути збитковими? При тому, що ми імпортуємо вугілля?
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 09:11

тут походу лишняя прослойка в виде ДП Держвуглепостач , неужели сами шахты не могут поставлять уголь на перарабатыващий завод. вообще в этой коррупционной схеме слишком много предприятий. Это печальные последствия приватизаций, теперь всё государственное в минусе и только частное в плюсе (точнее олигархное).
-Segey-
 
Повідомлень: 113
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:49

0mage0 Я не претендую на истину, но кажется схема такова, что кто то снимает сливки вверху цепочки, а банкет оплачивает государство. Суть дерибана не поменялась, поменялся механизм.
Igorten
 
Повідомлень: 3416
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:00

Re: Держшахти отримали 2,7 млрд грн збитку за рік

Ну ви як маленькі ... Всі шахти прибуткові поприватизовували вже давно . Залишилися шахти складні в експлуатації , з тонкими пластами і т.д. Хто в темі - той може уточнити конкретно ...
Puente
 
Повідомлень: 1691
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:07

  Igorten написав:0mage0 Я не претендую на істину, але здається схема така, що хто то знімає вершки вгорі ланцюжка, а банкет оплачує держава. Суть дерибану змінилася, змінився механізм.

Це точно дерибан, причому чималенький, 2.7 млрд. грн на рік.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2002
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 15:31

  Puente написав:Ну ви як маленькі ... Всі шахти прибуткові поприватизовували вже давно . Залишилися шахти складні в експлуатації , з тонкими пластами і т.д. Хто в темі - той може уточнити конкретно ...

Казённые шахты - принята программа о их приватизации.
Именно по этой причине они принудительно ложатся.(для уменьшения остаточной стоимости)
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Основная база горного машиностроения осталась в оккупации, средств нет, работники голодают за минималку, их кормят "цицянками".
Хотите больше? - читайте с конца - эта тема разложена популярно, вплоть до лиц заинтересованных.

Углекопы же сейчас с большим энтузиазмом стали выезжать в Польшу - здесь они никто - там люди - Шахтёры - их семьи не голодают. При чём такая картинка не только на востоке, но и на Западе(шахтёнки там довольно убогие).
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6821
З нами з: 20.09.12
Подякував: 647 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У розвиток аеропорту Бориспіль вкладуть 3,4 млрд євро
R2 » П'ят 03 тра, 2019 14:17
2 80
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 18:33
Sommer
Три ГЗК Ахметова–Новинського отримали 16 мільярдів прибутку
R2 » П'ят 03 тра, 2019 14:09
2 73
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 14:42
cia
НБУ в кінці квітня перерахував до держбюджету 47,6 млрд грн
R2 » П'ят 03 тра, 2019 13:04
1 35
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2019 13:04
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70686)
06.05.2019 17:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.