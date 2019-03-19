Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком

Странно, что карты WIN Piraeus нет в таблицах, ведь она побьёт большую половину карт с кэшбэком. К тому же у неё (точнее текущем счёте) 6% годовых на остаток. То есть я видел её краткое описание в тексте таблицы. Также в ПУМБе кэшбэк совсем не такой, как у других в том смысле, что он зависит не от своих или кредитных средств, а от кредитной или дебетной карты. Т.е. со своих средств на кредитной карте КБ будет кредитный. Об этом в таблицах нигде не написано. В целом огромное спасибо за таблицы. Как наберу КБ, скину денежку (в начале апреля).
Pete77 написав:Странно, что карты WIN Piraeus нет в таблицах, ведь она побьёт большую половину карт с кэшбэком. К тому же у неё (точнее текущем счёте) 6% годовых на остаток. То есть я видел её краткое описание в тексте таблицы. Также в ПУМБе кэшбэк совсем не такой, как у других в том смысле, что он зависит не от своих или кредитных средств, а от кредитной или дебетной карты. Т.е. со своих средств на кредитной карте КБ будет кредитный. Об этом в таблицах нигде не написано. В целом огромное спасибо за таблицы. Как наберу КБ, скину денежку (в начале апреля).
Це дебетова картка, а рейтинг складався саме з кредитних карток з кешбеком
Ви пишите, що "Пластик, який видається певній категорії банківських клієнтів – наприклад, тим, хто отримує в банку зарплату – не розглядався." Я 1.12 був особисто у відділенні Райфайзен банк мені там сказали, що картку 2 кешбеки можуть видати тільки тим у кого є зарплата у їх банку. Як це розуміти?
antoninabanderashere написав:Ви пишите, що "Пластик, який видається певній категорії банківських клієнтів – наприклад, тим, хто отримує в банку зарплату – не розглядався." Я 1.12 був особисто у відділенні Райфайзен банк мені там сказали, що картку 2 кешбеки можуть видати тільки тим у кого є зарплата у їх банку. Як це розуміти?
По суті так і є - картка тільки для "зарплатників" цього банку. Раніше я читав, що ці кредитки (100 днів, 2 кешбеки) Райффайзен "прив'язував" до зарплатної картки. І з "зарплатки" банк знімав мінімальний платіж. Тобто ви витратили 1000-2000 грн і на зарплатній картці треба було тримати 100 або 200 грн, які банк спише як мінімальний платіж.
antoninabanderashere написав:Ви пишите, що "Пластик, який видається певній категорії банківських клієнтів – наприклад, тим, хто отримує в банку зарплату – не розглядався." Я 1.12 був особисто у відділенні Райфайзен банк мені там сказали, що картку 2 кешбеки можуть видати тільки тим у кого є зарплата у їх банку. Як це розуміти?
По суті так і є - картка тільки для "зарплатників" цього банку. Раніше я читав, що ці кредитки (100 днів, 2 кешбеки) Райффайзен "прив'язував" до зарплатної картки. І з "зарплатки" банк знімав мінімальний платіж. Тобто ви витратили 1000-2000 грн і на зарплатній картці треба було тримати 100 або 200 грн, які банк спише як мінімальний платіж.
100 днів без ніяких зп карт. min платіж поповнюєш, бо потрібен оборот по картці
antoninabanderashere написав:Ви пишите, що "Пластик, який видається певній категорії банківських клієнтів – наприклад, тим, хто отримує в банку зарплату – не розглядався." Я 1.12 був особисто у відділенні Райфайзен банк мені там сказали, що картку 2 кешбеки можуть видати тільки тим у кого є зарплата у їх банку. Як це розуміти?
Наші спеціалісти перевірили Вашу інформацію. Так, дійсно, Райфайзен Банк наразі відкриває кредитні картки лише тим, хто отримує зарплатню на картку Райфу. Ми щиро дякуємо Вам за підказку! Всі картки Райфу будуть видалені з поточного рейтингу.
У наступних рейтингах ми обов'язково врахуємо цей момент.