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Finance.ua: Рейтинг
кредитних карток з кешбеком

Finance.ua: Рейтинг кредитних карток з кешбеком
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2024 08:37

Ірина_ Райффайзен Банк можна назад повернути. Карти видають не тільки зарплатникам, та програму кешбека вони оновили.
Arbitr
 
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  #<1 ... 6789
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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