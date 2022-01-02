Перший Iнвестицiйний Банк

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави 88,89% акцій PIN банку російського олігарха Євгена Гінера.
Додано: Пон 27 лют, 2023 23:04
продовження...
Додано: Вів 28 лют, 2023 10:46
Відучора в Україні з'явився шостий держбанк. Цікаво відправлять в рекрути чи залишать в системі
Додано: Чет 15 чер, 2023 09:06
https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2023/06/Dodatok-do-Protokolu-KUAP_25-vid-09.06.2023-Umovy-vkladiv-FO-z-12.06.2023.pdf
відсотки підправили у гривні
умови як у МТБ та Південного
Леннорович Громадянин Російської
Федерації;місце проживання:
Російська Федерація
Додано: Суб 17 чер, 2023 18:11
Додано: Пон 22 січ, 2024 08:51
Фонд держмайна став власником PINbank від імені держави замість росіянина Гінера
Пакет акцій Першого інвестиційного банку (PINbank) у розмірі 88,890583%, що належав російському бізнесменові Євгену Гінеру, який потрапив під санкційні апеляції, 17 січня цього року було перереєстровано на державу Україна в особі Фонду державного майна.
Додано: Пон 05 лют, 2024 10:06
Держбанк
Shanovnyi Kliient.
Bazhaiete rozmistyty deposyt w banku z derzhavnoiu vlasnistiu – nashi stavky Vam spodobaiutsia:
Personalno Vash
Додано: Сер 17 вер, 2025 11:57
Рагулятор пропонує...
Національний банк України пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого "Першого інвестиційного банку" (PINbank) замість передачі його "Укрпошті", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу...
