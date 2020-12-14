|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 17 вер, 2025 00:55
won написав: rjkz написав:
Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?
А що, в Америці таке не популярне? Вони ж там за сек'юрність..
р2р, як на мене, більш сек'юрне - в тому плані, що не даєш нікому свій номер рахунку. А якщо і стався витік інфи, то просто міняєш картку - перевипускаєш до цього ж рахунку - і все. В той час якщо треба перевідкрити рахунок, то це ж з нього і гроші треба переслати на новий...
В Україні р2р популярніше за перекази на рахунки ще й через те, що це просто швидше зробити. Але я між своїми укр. рахунками переказую переважно по IBAN, тобто саме на рахунок. А от іншим особам або щоб мені переказали - то тільки по номеру карти. Щоб не світити номер рахунку.
Воно-то нічого наче зробити не можна, маючи лише номер рахунку - але це сутність базовішого рівня, аніж номер карти - тому світити не хочеться.
Дякую Вам теж.
Ні, в Америці трохи не так.
Номер рахунку американці світять майже постійно виписуючі чекі.
Там все є. Й номер рахунку й роутінг намбер. Але як цим скористатися в шахрайскіх намірах - не можу сказати.
А от номер картки - це вже прямий шлях до небезпеки.
Тому американці дуже рідко використовують свою дебітову картку.
Я свою заховав так, що коли раз на рік вона мені потрібна, шукаю десь з півгодини.
Всюди розраховуюсь кредитною - це гроші банку й банк буде розбиратися якщо що.
Американці пішли трохи далі. Для переказів яка між фіз особами так й між фіз особами й компаніями, може й між компаніями, можна розрахуватися за допомогою Zelle. Але є ліміт на добу, досить невеликий як для США. Якщо не помиляюся, 2 куе. Для здійснення такого переказу потрібен лише номер телефону який прив"язан до банківського аккаунту. Гроші надходять міттєво.
Додано: Сер 17 вер, 2025 01:14
_hunter написав: won написав: rjkz написав:
Перевод "с карты на карту" - поясните, пожалуйста.
Любая карта привязана к банковскому счету.
То есть, имеется ввиду, перевод с банковского счета на банковский счет?
А що, в Америці таке не популярне? Вони ж там за сек'юрність..
р2р, як на мене, більш сек'юрне - в тому плані, що не даєш нікому свій номер рахунку. А якщо і стався витік інфи, то просто міняєш картку - перевипускаєш до цього ж рахунку - і все. В той час якщо треба перевідкрити рахунок, то це ж з нього і гроші треба переслати на новий...
В Україні р2р популярніше за перекази на рахунки ще й через те, що це просто швидше зробити. Але я між своїми укр. рахунками переказую переважно по IBAN, тобто саме на рахунок. А от іншим особам або щоб мені переказали - то тільки по номеру карти. Щоб не світити номер рахунку.
Воно-то нічого наче зробити не можна, маючи лише номер рахунку - але це сутність базовішого рівня, аніж номер карти - тому світити не хочеться.
Штаты, в плане финансов - забавные... Чего только ихние "прокатчики" кредиток стоят.
И тут они тоже выпендрились: всякие Venmo/PayPal, Zelle.
Предположу, что дело в банковских комиссиях...
А в этой стране банковские переводы не взлетели (в свое время) из-за чудовищно низкой скорости и откровенно де*** системы реквизитов: для одного платежа нужно ТРИ реквизита: номер банка, номер счета, номер клиента
Не пользовался Пейпалом и Венмо.
Зелле время от времени пользуюсь.
Например, плачу аренду. Вернее жена это делает.
Комиссия 0. Но есть ограничения по сумме.
Можно чек выписать. Комиссия 0. Но это полный анахронизм.
Но иногда приходиться делать.
Если говорить о платежах - в основном платим кредитками.
Иногда есть фи за платеж с кредитного счета. А с чекинг аккаунта нет.
Ну так мы открыли отдельный счет в другом банке, держим там относительно небольшую сумму для таких платежей.
В целом, да, американская система выглядит доисторической по сравнению с тем-же П24. Но у нее есть свои преимущества и недостатки.
Например, после получения денег на счету, ими рабочий день нельзя воспользоваться, они в статусе "пендинг". Но если эти деньги оказались на счету получателя против воли отправителя, то он может отменить перевод. По крайней мере я так понимаю.
Переводы между своими-же счетами в разных банках могут идти несколько дней.
Но это зависит от банка. И можно как отправить из одного банка в другой сумму, так и из банка получателя вытягивать деньги из банка отправителя.
Прикольно иногда получается, когда какой-то банк тормозит.
У меня есть банк - прокладка, на всякий случай, между основным банком и всем остальным миром. Но тормозит, когда надо из него что-то сделать, например перевести из него деньги или затянуть в негь.
Поэтому сначала перевожу из основного банка в него (кстати, забыл упомянуть, есть мгновенные переводы между счетами, но суточный лимит 5 куе и месячный, кажется 50 куе), а потом, например из брокерской платформы затягиваю с банка-прокладки. Таким образом это занимает несколько минут. Если сначала затянуть из банка-прокладки, потом из него отправить на брокерский счет, то может и неделя уйти.
Додано: Сер 17 вер, 2025 10:33
Frant написав:
Я вельми, вельми перепрошую.
Але яким боком ця інформація має відношення до КРЖН?
а вы с какой целью хрущи скупали ?
Додано: Сер 17 вер, 2025 11:12
rjkz написав:А от номер картки - це вже прямий шлях до небезпеки.
Тут ви цілком праві, бо й правила МПС різні для різних торговців. Амазон може списати гроші без вводу всяких cvv і 3d secure
Мені інше цікаво. Як так виходить, що в США відносно нескладно поцупивши номер соцстрахування по суті "вкрасти особистість", користуватися чужими рахунками, відкривати нові, і ця тема існує багато років?
Можете відповісти в темі про еміграцію
Додано: Сер 17 вер, 2025 11:25
Faceless написав:
rjkz написав:А от номер картки - це вже прямий шлях до небезпеки.
Як так виходить, що в США відносно нескладно поцупивши номер соцстрахування по суті "вкрасти особистість", користуватися чужими рахунками, відкривати нові, і ця тема існує багато років?
Можете відповісти в темі про еміграцію
Неважко здогадатись, чому.
Тому що в США є демократія, але немає анархії.
І для злочинців є нормальні суди і тюрми.
Від 10 років і до 30 років позбавлення волі.
Підкупити суддів апріорі неможливо, на відміну від анархічної охлократичної території.
І забудувати місто недобудами - теж неможливо.
І красти (дерибанити) державні гроші мільйонами і мілліардами - теж нереально.
Знайомі, які живуть в Америці, так і кажуть - легше вбити когось, ніж вкрасти державні гроші. Тому що за вбивство можуть дати умовний термін або взагалі нічого (самооборона), а за корупцію і дерибан - зразу ж дають 10-15 років, без всяких самостійних порук і умовностей.
Ось така вона, Америка.
Додано: Сер 17 вер, 2025 12:04
Faceless написав:Можете відповісти в темі про еміграцію
а ще можна банити та видаляти тут весь цей оффтоп про купівлю акцій і подробиці життя ковбасних емігрантів
для всього цього тем на форумі вистачає, навіщо тут ці постійні графоманські простирадла?
Додано: Сер 17 вер, 2025 12:13
Олег Валентинович разбушевался
Додано: Сер 17 вер, 2025 12:28
kingkongovets написав:
Faceless написав:Можете відповісти в темі про еміграцію
а ще можна банити та видаляти тут весь цей оффтоп про купівлю акцій і подробиці життя ковбасних емігрантів
для всього цього тем на форумі вистачає, навіщо тут ці постійні графоманські простирадла?
Так вы же с Прох/Первым в эфир почти не выходите
Шо, почём, и шо там с очередями на просмотр(то что новое не будет дешеветь и будет в дефиците - это аксиома и её с..ка ещё и доказывают бусифицируемые раб.руки)
Хотя акций через детей купить давно уже могли и нехилый пакет.
Вместе с паспортом.
Додано: Сер 17 вер, 2025 12:30
fox767676 написав:
Олег Валентинович разбушевался
Это кто такой???
