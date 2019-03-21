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Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:15

Лучшие карты для оплаты заграницей

Периодически в разных темах всплывает вопрос - какие карты лучше брать в поездку за рубеж.
Предлагаю здесь делиться опытом :-)
Перед тем как перейти к конкретным картам, необходимо описать несколько основополагающих принципов, применяемых банками украины при конвертации.

1. За редким исключением, во всем мире одинаково принимаются карты визы и мастера (в дальнейших комментариях предлагаю называть страны, в которых дискриминируется какая либо мпс, как, к примеру, мастеркард в перу).

2. За редким исключением, украинские банки держат страховые депозиты в мпс в долларах, поэтому конвертация оплаты в валюте третьих стран будет происходить через доллар независимо от мпс. Мастер кард не конвертирует массово через евро, он, в отличие от визы, просто может это делать, но редко кто из украинских банков этим пользуется (в дальнейших комментариях предлагаю называть банки, которые могут конвертировать или конвертируют через евро карты мастера).

3. В большинстве случаев, при оплате долларовой картой счета в евро, евровой картой счета в долларе и евровой картой счета в валюте третьих стран, включая гривну - произойдёт двойная конвертация с соответствующими комиссиями и невыгодными курсами, потери от которых могут достигать 15%.

4. Курсы конвертации у визы и мастеркарда отличаются незначительно. В странах Европы, где в ходу местная валюта, а не евро, странах Азии и большинстве стран Африки, где принимаются карты, курс доллара к местным валютам у мастеркарда чуть выше, чем у визы - поэтому платить там картами мастеркарда чуть выгоднее, в Америке наоборот.

Мой стандартный набор карт для зарубежной поездки:

1. Виза Платинум Укрэксимбанк, доллар и/или евро, в зависимости наличия на пути еврозоны - кешбек 5% минус возможный 1% конвертации)
2. Кредитка максимум Альфабанк - отсутствие комиссии за конвертацию, орехи по категориям
3. ПлатинумБлек Альфа - доллар и/или евро в зависимости наличия на пути еврозоны - бескомиссионное снятие налички в банкомате
4. МоноБанк - отличный подстраховочный вариант с отсутствием комиссии за конвертацию и маленьким кешбеком по двум категориям.
5. Кредитка Приват - на случай депозитной блокировки в отеле или прокате
6. Дебетки Ощадбанка в качестве крайнего случая, доллар и/или евро, в зависимости наличия на пути еврозоны - так как есть заначки в ощадмоби на валютных картах. Теперь сюда же войдёт долларовый Инджой Конкорд банка - деньги не на карте, в случае кражи или потери им ничего не грозит, а если форс мажор, они всегда под рукой
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 10 тра, 2019 13:54, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 13:17

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

Дискуссия в теме тазика показала, что пока известно лишь две банки, которые берут комиссию в случае оплаты долларовой картой в валюте третьих стран - это таскомбанк и укрэксимбанк.
Кто нибудь ещё знает такие?
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Повідомлень: 9382
З нами з: 23.01.13
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1329 раз.
 
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