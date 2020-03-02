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Лучшие карты для
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Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:28

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

  Stringer написав:Ради одной поездки покупать одну из самых дорогих карт?

В статье написано, что она "условно бесплатная", т.е. какое-то количество операций или какую-то сумму тратишь и платить за карту не надо. Хотя, опять же честно говоря, на сайте Правекса указано лишь: "Вартість від 3 900 грн./рік"
  ingtrans написав:Не имеет, особенно учитывая тот факт, что Вас интересуют фактически 2 момента, которые можно найти у бесплатных карт.

Я не указывал, но среди приятных "+" там 8% на остаток по карте, что ИМХО тоже немаловажно.
Но, ок. Что посоветуете тогда, для рассчетов за рубежом на протяжении нескольких недель: автобаны, супермаркеты (Европа)?
2 критерия важных имеет для меня значение:
- отсутствие комиссии за конвертацию
- кешбек или % на остаток
MrDime
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:34

MrDime
Если не хотите заморачиваться, то моно самый простой вариант:
- 10% на остаток
- курс обмена нормальный и без комиссии
- кешбек по двум категориям
Есть варианты получше, но там много нюансов, в которые надо вникать
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 14:55

MrDime
Кредитка Максимум от Альфы :idea:
Кешбэк по нескольким категориям
Нет комисс за конвертацию, но используется свой коммерч курс.Главное не нарваться на DCC в неЕврозоне 8)
Свои закинете на сбер под 9% и прибережете для погашения задолженности после поездки

А можете взять дебетовый Пакет (грн+евро) и онлайн-конвертить валюту через ИБ
Карты тоже участвуют в программе кешбэка
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 16:17

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

  MrDime написав:В статье написано, что она "условно бесплатная", т.е. какое-то количество операций или какую-то сумму тратишь и платить за карту не надо. Хотя, опять же честно говоря, на сайте Правекса указано лишь: "Вартість від 3 900 грн./рік"

50к грн ежедневный остаток на счету. Собирались, кажется, повысить до 75к, но, вроде, пока передумали.
  MrDime написав:Я не указывал, но среди приятных "+" там 8% на остаток по карте, что ИМХО тоже немаловажно.

Проскакивала информация, что скоро будет 6%, но я особого внимание не обратил, с какой даты.
  MrDime написав:Что посоветуете тогда, для рассчетов за рубежом на протяжении нескольких недель: автобаны, супермаркеты (Европа)?
2 критерия важных имеет для меня значение:
- отсутствие комиссии за конвертацию
- кешбек или % на остаток

Если нужен незатейливый вариант без лишней возни, то я +1 к моно. На продуктовые супермаркеты выбрать соответствующую категорию кешбэка (2% грязными за свои или 1% за кредитные).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 18:00

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

Кстати, у Правэкса таки уже 6%, а не 8%.
В своих преимуществах пишут:
[quotee]Відсутність плати за конвертацію,
Кращий курс обміну,
Економія до 1 грн. на кожному витраченому € або $,
Зняття готівки без комісії за кордоном,
Високий відсотковий дохід,
Повернення Tax Free[/quote]
Кроме того, у них дешёвая партнёрская страховка на год от ARX за 144 грн обычная и за 288 грн с активным отдыхом.
Из минусов - до сих пор нет поддержки Google Pay / Apple Pay.
Мне этот пакет был интересен возможностью оформления премиальной карты для ребёнка с целью посещения залов Loungekey, ну и страховкой.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлень: 1163
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