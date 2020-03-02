Лучшие карты для оплаты заграницей

Додано: Вів 26 тра, 2020 18:00

Кстати, у Правэкса таки уже 6%, а не 8%.

В своих преимуществах пишут:

[quotee]Відсутність плати за конвертацію,

Кращий курс обміну,

Економія до 1 грн. на кожному витраченому € або $,

Зняття готівки без комісії за кордоном,

Високий відсотковий дохід,

Повернення Tax Free[/quote]

Кроме того, у них дешёвая партнёрская страховка на год от ARX за 144 грн обычная и за 288 грн с активным отдыхом.

Из минусов - до сих пор нет поддержки Google Pay / Apple Pay.

Мне этот пакет был интересен возможностью оформления премиальной карты для ребёнка с целью посещения залов Loungekey, ну и страховкой.