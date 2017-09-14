ЛАД написав:На Закарпатті правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася торгівлею наркотиками та незаконним переправленням ухилянтів до Румунії. Під час операції було проведено 43 санкціоновані обшуки та затримано 12 осіб у Мукачеві.
.......
Вартість "трансферу" стартувала від 5 тисяч доларів за особу.
Переправка ухилянтов за кордон уже соперничает по доходности с торговлей наркотиками?
А тепер уявіть якби цей тунель (інфо нижче) через кордон не було викрито в 2012. Пропускаючи лише по 100 людей в день - чистий дохід за мінімальним прайсом - півмільйона доларів в день
...знайшли його у підвалі приватного будинку на ділянках земельних, які давались працівникам СБУ. Це дуже резонансна історія. Тоді майже всі європейські ЗМІ писали про неї. Це був повністю діючий тунель, де вагонетки навіть їздили, та перевозили і нелегалів, і наркотики, і товарну контрабанду.
Відстань від входу до виходу становила 700 метрів. Глибина конструкції – 6 метрів під землею. Діаметр тунелю – 90 сантиметрів. Його обладнали коліями та вагонеткою, якою і переправляли контрабанду.
Журналіст Віталій Глагола переконаний, що про будівництво тунелю такого масштабу, правоохоронці не могли не здогадуватися.
"Я думаю, що українські правоохоронці чудово знали про його існування. Щоб ви розуміли, майже 500 вантажівок ґрунту треба було вивезти з цього будівництва. І непоміченим це не могло бути".