Лучшие карты для оплаты заграницей

Додано: Сер 22 лип, 2020 11:33

Преміальна OТП Mastercard Black Edition - чудова картка для подорожей, крім того ви її отримуєте вкупі з Візою OTP Tickets (беріть у доларах - буде 1% чистого кешбеку для використання на tickets.ua, але не діє в країнах ЄС). Прозорі схеми конвертації - на сайті:, і курси дуже нормальні. Поповнюйте картку крім рідних терміналів ще й у терміналах Привату та City24. Є «зелена стежинка» для переказів з Приват24 на картки ОТП. Вихід безкоштовний (поки що) при переказах на номер картки, для СЕПів - 2 грн на переказ до 10 000 грн. Готівка безкоштовно до 50 000 грн за власні кошти по Україні, і один раз на місяць по картці OTP Tickets за кордоном. Якщо витягаєте готівку євро в країнах Єврозони, візьміть іще й єврову Tickets, безкоштовна в обслуговуванні.За розрахунки карткою MC Black Edition ви отримуєте кешбек від Mastercard Rewards 4% від кав‘ярень/ресторанів, 1.6% від АЗС, 20% кінотеатри, 0.8% на все інше (вказаний процент - чистими, якщо вмикати в профайлі Розрахунок балами, кешбек просто зараховується грішми під час наступної покупки карткою). На жаль кешбек не нараховують за операції в країнах ЄС.По пакету потрібно буде набрати на 15 000 грн (зараз, під час карантину 5 000), перший місяць безкоштовний. Якщо не набираєте, платите 350 грн (картка преміальна) за обслуговування. Можете взяти додаткову MC Black Edition для партнера/друга, вона безкоштовна. Якщо за попередній місяць набрали 6 000 грн за покупки, маєте безкоштовно лаунжі Мастеркард а також Fast Line в українських летовищах (). Знижка за користування LoungeKey - 40% (не діє в країнах ЄС).Курси валют в ОТП Смарт одні з найкращих на ринку, бо ви можете пропонувати власний обмінний курс. Якщо ваш курс у межах розумного, банк проводить обмін протягом десь півгодинки. Обмін за курсом банку - відразу. Обмін можливий тільки в операційний час банку (тобто у вихідні не поміняєте). До речі SWIFT у них усього 0.8% від суми операції, якщо комусь це цікаво.Якщо у вас є гарні кешбеки (наприклад у Монобанку гривневого або валютного, Спортбанку, Форварду), вони діють також за кордоном. Конкорд дає 1% кешбеку тільки за гривневою карткою, але за кордоном це працює. Особисто ще не перевіряв, які в них курси, саме зараз намагаюсь дізнатись через гарячку, але процес нешвидкий, вони й самі не знаютьДля подорожей у країни ЄС я користуюсь євровою (для Єврозони) або доларовою карткою Gold Привату, маю десь до 0.8% кешбеку на все.Також є Pro Запас від Укргазу, там кешбек від Mastercard Rewards трохи менший, до 0.6%, але на залишок валютних коштів є відсоток, і це приємно. І курси обміну онлайн одні з найкращих на ринку. Обмін - дуже швидко й зручно. Авіаквитки компанії LOT якщо платити карткою Visa Gold (200 грн за випуск) - 10% знижки, якщо цікаво, беріть крім мастеркардів одну картку Віза Ґолд для подорожей польскими авіалініями (і для деяких переваг преміальних Віза). Щодо конвертації, якщо валюта картки не збігається, гаряча лінія Укргазу каже, що лише блокується чимала сума при блокуванні (7%!), але при списанні вона розблоковується - хоча власного досвіду таких покупок у мене ще не було.