Что будет с экономикой и курсом после инагурации президента?

Додано: П'ят 10 тра, 2019 18:19

А можно услышать про Приватик,он как бы хочет в будку к старому хозяину,все кредиторы уже высказались,что НИЗЗЗЯ,это единственная реформа,которую увидели на западе.

Но одному продюсеру сериала глубоко чихать на эти "рекомендации",что ваша "команда" ожидает после реприватизации или ренационализации вернее этого пылесосика,который наколядовал 210 ярдов гривен чистых убытков???

будет гривна укрепляццо???

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.