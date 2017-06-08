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Выиграет ли Евро если будет
мировой кризис в США?

Выиграет ли Евро если будет мировой кризис в США?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 20:20

Выиграет ли Евро если будет мировой кризис в США?

Вопрос: Выиграет ли Евро если будет мировой кризис в США?

полезная информация, что сейчас самый длинный цикл.
И Баффетт с 2017 года все активны перевел в нал. , так называемый кэш в банке.

Ваши варианты?

У евро нету пузыря такого как в США и только Греция проблемная. Долг ее могут выкупить на 20-40 лет.

  zzzzzz написав:Самый долгий в истории период роста.


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