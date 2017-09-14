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Скільки заробляють робітники
в Німеччині (інфографіка)

Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:44

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

О, типичные отмазки пошли.
У меня дочь, учится на 3-м курсе универа. В интернете торгует секендхендом. Но не барахлом, а брендами. Выходит около 12-15 тысяч в месяц. Покупает по 50-150 грн, продает в соцсетях и на площадках разных в 2-4 раза дороже.
Так что я даже не знаю, как вам посочувствовать, что вы ленивая девушка... Ну или не на своем месте. Попробуйте книжки почитать, может кругозор расширите. Попробуйте что-то новое в жизни. Но если Вам 20тыс. даются с огромным трудом - это пичально. Где ваш муж? Почему он не зарабатывает?
Есть старая фраза - работать нужно не 24 часа, а головой.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:45

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

  vovaplus написав:лохотрон більше 10 тисяч немає

Ой ли. Выше я ссылку давал на форум провайдеров, изучите. Лохотрон - работать за 10 тысяч и думать что это предел.
Востаннє редагувалось dimo_0n в Суб 11 тра, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:45

  dimo_0n написав:О, типичные отмазки пошли.
У меня дочь, учится на 3-м курсе универа. В интернете торгует секендхендом. Но не барахлом, а брендами. Выходит около 12-15 тысяч в месяц. Покупает по 50-150 грн, продает в соцсетях и на площадках разных в 2-4 раза дороже.
Так что я даже не знаю, как вам посочувствовать, что вы ленивая девушка... Ну или не на своем месте. Попробуйте книжки почитать, может кругозор расширите. Попробуйте что-то новое в жизни. Но если Вам 20тыс. даются с огромным трудом - это пичально. Где ваш муж? Почему он не зарабатывает?
Есть старая фраза - работать нужно не 24 часа, а головой.

Я в принципе не о себе говорила, а вообщем, а вы сразу переходите на личности.
Всех благ.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:48

Re: Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Это не переход на личности, это констатация факта, которую вы остро воспринимаете. Перестаньте так делать. Это тоже очень плохо. Лучше поищите зерна в моих постах.
Но ещ раз - я не вижу ничего сложного в заработке 20 тысяч сегодня в Украине. Только ленивый может ПОСЕЩАТЬ работу за минималку и плакать о нехватке денег.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 12:54

  dimo_0n написав:Это не переход на личности, это констатация факта, которую вы остро воспринимаете. Перестаньте так делать. Это тоже очень плохо. Лучше поищите зерна в моих постах.
Но ещ раз - я не вижу ничего сложного в заработке 20 тысяч сегодня в Украине. Только ленивый может ПОСЕЩАТЬ работу за минималку и плакать о нехватке денег.

А ваше узколобое мышление не может сообразить, что не все люди, в силу возраста, состояния здоровья, жизненных ситуаций и тд, могут лазить як мавпочки по столбам и прокладывать кабеля?
Да и торговля хламом по инету - то еще достижение. И не врите, 15000 за секонд по инету не заработать.
Очередной диванный фантазер.
Можете мне не отвечать. Еще раз - всех благ.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:35

  dimo_0n написав:Конечно. Для начала - https://www.work.ua/jobs/?salaryfrom=7

То, что вы запостили эту ссылку говорит о том, что вы теоретик. Там больше половины вакансий - сомнительных. Вот например - готовы взять студента на продажи за 25 000грн. Не смешно?
И в Украине не так просто заработать любому 20 000грн. У меня на 2-х предприятиях только 3 человека получает больше 20к, еще трое - по 15к, остальные 25 человек менее 15 000грн (я бы даже сказал не больше 10 000). Это я вам из практики привожу данные, а не насмотревшись каких-то вакансий на сайтах.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 13:46

dimo_0n, только вот беда вы в своих расчетах не учли погодные условия. Плюс ко всему за использование электростолбов нужно тоже платить + никто без проекта не даст их использовать (а это тоже круглая сумма). вот и выходит что монтажнику на руки останется в лучшем случае 20% от озвученной вами суммы. вывод - вы диванный теоретик. И еще - если б это было такое золотое дно - таких мавпочок на столбах сидело по пять человек.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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