Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)

Додано: Суб 11 тра, 2019 14:21

vetka написав: А ваше узколобое мышление не может сообразить, что не все люди, в силу возраста, состояния здоровья, жизненных ситуаций и тд, могут лазить як мавпочки по столбам и прокладывать кабеля? А ваше узколобое мышление не может сообразить, что не все люди, в силу возраста, состояния здоровья, жизненных ситуаций и тд, могут лазить як мавпочки по столбам и прокладывать кабеля?

vetka написав: Да и торговля хламом по инету - то еще достижение. И не врите, 15000 за секонд по инету не заработать. Да и торговля хламом по инету - то еще достижение. И не врите, 15000 за секонд по инету не заработать.

vetka написав: Очередной диванный фантазер.

Можете мне не отвечать. Еще раз - всех благ. Очередной диванный фантазер.Можете мне не отвечать. Еще раз - всех благ.

То, что вы запостили эту ссылку говорит о том, что вы теоретик. Там больше половины вакансий - сомнительных. Вот например - готовы взять студента на продажи за 25 000грн. Не смешно?

И в Украине не так просто заработать любому 20 000грн. У меня на 2-х предприятиях только 3 человека получает больше 20к, еще трое - по 15к, остальные 25 человек менее 15 000грн (я бы даже сказал не больше 10 000). Это я вам из практики привожу данные, а не насмотревшись каких-то вакансий на сайтах.

dimo_0n, только вот беда вы в своих расчетах не учли погодные условия. Плюс ко всему за использование электростолбов нужно тоже платить + никто без проекта не даст их использовать (а это тоже круглая сумма). вот и выходит что монтажнику на руки останется в лучшем случае 20% от озвученной вами суммы. вывод - вы диванный теоретик. И еще - если б это было такое золотое дно - таких мавпочок на столбах сидело по пять человек.

Ок, в ЕС такие люди зарабатывают 50 тыс. евро\год? имеют свой бизнес? Не впадайте в крайности. Такие не едут в ЕС гастерами.Точно? Вы пробовали? Вот мне дочка рассказала ситуации, когда девочки имели группы в контакте(до блокировки) и заработали на квартиры себе. Они конкурсы там делали. Еще она мне рассказала, что можно в инстаграме вести страничку, завести подписчиков, а потом рекламировать разные туры, косметику или вещи. Я не особо вникаю, но в свои года, она сама себе покупает вещи в бершках и прочих магазах.Ну и для студентки - вполне себе достижение. Особенно когда пол страны получает меньше, горбатясь с 9 до 6Вы уже откланивались, но вернулись. Не тужтесь.Это всего лишь то, с чего можно начать. Я не говорил нигде что там каждая вакансия правдивая.Как человек из этой сферы я вам могу сказать, что в период с марта по середину апреля(до праздников) выплатил за подобную работу 180000 грн. Работало 2 бригады по 2 человека. Общий ценник проекта - чуть больше 1 млн.грн.А по столбам - это заказчика проблема(т.е. моя в данном случае), а не того, кто тянет. ТУ на ТП по 2 тыс. грн. Аренда столбов(12 грн\шт) - тоже не относится к тем, кто тянет. Проект - тоже мимо.Именно поэтому инет в селах и частном секторы выше по прайсу. Я в этой сфере уже более 15 лет работаю, так что вы полностью мимо кассы.А вот Укртелеком ищет подрядчиков по прозоро на 14-16 грн\м. Правда там откаты до 70% и обнал на тебе.Говорите я теоретик - я дал ссылку на форум провайдеров. Регистрируйтесь и вопрошайте, если мне не верите. Там все есть. Можете поискать темы по прокладке кабеля и связаться с заказчиком и все обсудить. Но зачем? Оно ведь вам не нужно, лучше просто говорить тут на форуме - Димон брехло