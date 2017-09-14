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Скільки заробляють робітники в Німеччині (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:48
vetka написав:
И не врите, 15000 за секонд по инету не заработать.
Уж поверьте, можно и поболее. Не за всякий секонд, конечно - нужно разбираться в вещах. Я знаю пример как парень так зарабатывает несколько тыс долл в мес
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Faceless
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:49
blueiceua написав:
Теперь Вы предлагаете начинать лазать по столбам. В том числе девушкам, может быть старикам даже - пока не заработают трудовой стаж Мы скоро с таким успехом по деревьям начнем лазить.
Ничего не сказано о стабильности данного лазанья.
Но если в деревне осталось 3 жителя, будут ли они заказывать прокладку кабелей и оплачивать з/п бригадам, даже теоретически сомнительно.
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sal
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:51
Faceless написав:
Не за всякий секонд, конечно - нужно разбираться в вещах. Я знаю пример как парень так
Еще есть автосеконд и секонд недвижимости. Теоретически нет ничего невозможного. И, главное, практические примеры тоже есть!
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sal
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:58
dimo_0n написав:
когда девочки имели группы в контакте(до блокировки) и заработали на квартиры себе. Они конкурсы там делали. Еще она мне рассказала, что можно в инстаграме вести страничку, завести подписчиков,
А чем девочки торговали, что заработали на квартиры, имея страничку в инстаграмме.
Может Вы просто не в курсе их конкретного способа
------------
Ну а в целом, зарабатывать (как минимум выше среднего) в принципе в Украине (да и в общем где-угодно) можно, главное гнать лень подальше.
Конечно, не всегда так просто как хотелось бы - но можно.
Ну а за реально больных и нетрудоспособных по идее должно было бы позаботится государство, а у нас с этим проблемы.
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Alex2007
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:08
sal написав: blueiceua написав:
Теперь Вы предлагаете начинать лазать по столбам. В том числе девушкам, может быть старикам даже - пока не заработают трудовой стаж Мы скоро с таким успехом по деревьям начнем лазить.
Ничего не сказано о стабильности данного лазанья.
Но если в деревне осталось 3 жителя, будут ли они заказывать прокладку кабелей и оплачивать з/п бригадам, даже теоретически сомнительно.
Так платит не 3 жителя, а тот, кто туда инет хочет завести.
Нас. Пункт на 10тыс. населения обходится около миллиона. Окупаемость около 3-5 лет.
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dimo_0n
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:09
Alex2007 написав:
чем девочки торговали, что заработали на квартиры, имея страничку в инстаграмме.
Может Вы просто не в курсе их конкретного способа
Теоретически блогеры живут и неплохо только блогерствуя. А все ли блогеры могут поддерживать такой уровень?..
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sal
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:12
dimo_0n написав:
платит не 3 жителя, а тот, кто туда инет хочет завести.
Нас. Пункт на 10тыс. населения
А тому, кто хочет, платят тоже не те 3 жителя)
Десятки тысяч гривен из пустоты.
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sal
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:12
Alex2007 написав: dimo_0n написав:
когда девочки имели группы в контакте(до блокировки) и заработали на квартиры себе. Они конкурсы там делали. Еще она мне рассказала, что можно в инстаграме вести страничку, завести подписчиков,
А чем девочки торговали, что заработали на квартиры, имея страничку в инстаграмме.
Может Вы просто не в курсе их конкретного способа
------------
Ну а в целом, зарабатывать (как минимум выше среднего) в принципе в Украине (да и в общем где-угодно) можно, главное гнать лень подальше.
Конечно, не всегда так просто как хотелось бы - но можно.
Ну а за реально больных и нетрудоспособных по идее должно было бы позаботится государство, а у нас с этим проблемы.
Так и мальчики такие есть. Все реально. Почему нет? Вот дочь купила несколько детских вещей по 50-100 грн. Марки Некст, Джордж, ребел, ф анд ф. Выставляет их минимум за 250 грн. Часто скидывает 50 грн на доставке. Но даже так минимум 100%. А в среднем все 200%.
Не, можно конечно придумывать что это не реально и дальше пахать за копейки с 9 до 18.
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dimo_0n
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:16
dimo_0n написав:
дочь купила несколько детских вещей по 50-100 грн. Марки Некст, Джордж, ребел, ф анд ф. Выставляет их минимум за 250 грн. Часто скидывает 50 грн на доставке. Но даже так минимум 100%. А в среднем все 200%.
Не, можно конечно придумывать что это не реально и дальше пахать за копейки с 9 до 18.
Знакомая торгует в ФБ детскими вещами. Богатства за ней пока совсем не замечаю. Может потому, что не работает?)..
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sal
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:16
Я прожил в Германии больше 20 лет. Все тут хорошо и с бывшим совком сравнивать нет ни какого смысла. Тот , кто сносно владеет языком найдёт и хорошую работу и жить будет не дорого. Когда работают двое в семье то и зарабатывают вдвойне. Не обязательно жить в центре Мюнхена за бешеные деньги , в Германии есть очень много мест, где сравнительно дешего. Тут много нашего брата и из Украины и из России и из Литвы и Казахстана. Многие уже обзавелись домами и квартирами . Кто то это уже выплатил. Насчёт налогов то да , они большие , но в конце года можно много что списать и получить назад пару тысяч. Историй всяких много , про то как люди тут делали карьеру . Украинцы , которые приезжают сейчас получают в большинстве самую низкооплачеваемую работу. Просто нужно учить язык и получать местные документы и дипломы. Тогда будут совсем другие зарплаты , чем указаны в таблице
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gregorlaul
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